Театр в концертном зале: в Казани поставили «Укрощение строптивой»

Оперная студия Казанской консерватории представила зрителям «Укрощение строптивой». Символично, что постановки прошли в день памяти Виссариона Шебалина. 29 мая состоялось два показа спектакля с разным актерским составом. Изначально спектакли должны были пройти в разные дни. Такой перенос был вынужденным, в связи с трагедией в казанской гимназии №175.

Несмотря на то, что опера была поставлена в стенах концертного зала, возникало ощущение театрального действия. Ринату Бекташеву и Альфие Заппаровой удалось зрительно увеличить пространство зала благодаря нестандартному расположению солистов и музыкантов. Режиссер задействовал все пространство — герои выходили в партер, часть музыкантов во главе с дирижером Ринатом Халитовым располагалась перед сценой, создавая своеобразную оркестровую яму.

«Музыканты стали видны, каждый, как солист, публика видит все голоса оркестра, все инструменты. Благодаря этому появился свой азарт у оркестра, он тоже действующий персонаж, а не просто аккомпаниатор», — считает Альфия Заппарова.

Появление Петруччио, которого исполнил Степан Круглов, привлекло всеобщее внимание — он вышел в зал из холла и неуверенной походкой дошел до сцены, по пути переглядываясь со зрителями и похлопав по плечу дирижера. Во время спектакля герои часто использовали партер как часть сцены, стирая своеобразную стену между зрительным залом и актерами. Задействован был даже орган — Петруччио перебегал с одного хорового балкона на другой, эффектно спрятавшись в огромном инструменте.

Правнучка Виссариона Шебалина Мария Лебеденко специально в день памяти композитора приехала в Казань на постановку оперы.

«Чудесно, что в этот день звучит его музыка и в таком шикарном исполнении. Мы сидели на балконе и видели всю сцену. Было впечатление, что мы находимся в театре. Я знала, что мы едем на концертное исполнение и думала, что оркестр будет на сцене, выйдет несколько солистов без костюмов. Но перед нами именно театральная постановка музыкальной комедии. Нам очень понравилось, это было потрясающе!» — поделилась Мария Лебеденко.

Постановку готовили в короткие сроки — за 25 дней артистам оперной студии удалось преодолеть классические рамки и представить зрителям спектакль необычного формата.

«Вокалисты учились правильно петь, держать позицию, свободно ходить по сцене. А здесь приходилось и кувыркаться, и прыгать, и при этом петь. Сейчас вся Европа пытается сделать оперу более драматической, и я считаю, что это правильно. Я придерживаюсь подхода — ставить так, как чувствую. Самое главное, чтобы была живая эмоция, импульс со стороны актеров, чтобы передать смысл тем, кто сидит в зале», — уточнил Ринат Бекташев.

По словам режиссера, поставить оперу в таком ограниченном пространстве нелегко. Есть очень много нюансов, которые нужно учесть, которые мешают воплотить то, что хотелось бы. Он подчеркнул, что даже в таком пространстве актеры смогли приспособиться и сыграть хорошо.

Опера как нельзя лучше подошла для студенческого состава исполнителей. Артисты убедительно передали атмосферу непринужденной, но при этом наполненной глубоким смыслом комедии Шекспира. Актерская игра не оставила равнодушным никого — из зала доносился искренний смех, после каждой арии звучали громкие аплодисменты.

Петруччио предстал перед нами легкомысленным и меркантильным юношей, который в конце проникся светлым чувством к своей жене. По словам Степана Круглова, это его первая главная роль в спектакле.

«Этот персонаж мне близок. Но, как говорят мои коллеги и друзья, Петруччио более наглый, чем я. Играть было очень интересно — разбираться в образе, экспериментировать. У нас сложились прекрасные отношения в нашей труппе. Мы стали не просто близкими друзьями, а почти семьей», — рассказал актер.

Екатерина Муратова и Алсу Идрисова, исполнившие партию Катарины в дневном и вечернем спектакле, создали образ своенравной, непокорной девушки, в конце побежденной чувством любви.

Эта роль стала дебютом для Алсу Идрисовой, сыгравшей в вечернем спектакле. «Этот образ мне близок, отчасти я Катарина», — признается девушка.

В этот вечер зритель мог посмеяться над издевками Петруччио, увидеть соперничество двух героев за красавицу Бианку, проникнуться возникшим в конце оперы чувством любви между Петруччио и Катариной. Такого эффекта не возникло бы без теплых отношений внутри коллектива.

«У нас маленькая семья, мы все делаем дружно. Наверное, поэтому спектакль получается такой трепетный. У нас все работают в команде. Разрушить эту команду — означает, что нужно создавать спектакль заново. Стоит только вытащить один паззл, вся конструкция разваливается», — уверена Альфия Заппарова.

Коллектив оперной студии ждет выступление на театральном фестивале «Науруз» с постановкой оперы Джаудата Файзи «Ходжа Насреддин». Фестиваль состоится в июне на сцене театра Камала.

Материал подготовила Софья Николаева