Театр Тинчурина запустил лабораторию для драматургов

Тинчуринский театр совместно с музеем Тукая запустил лабораторию драматургов «Соф(т) татарча». По ее итогам будет создан спектакль с участием робота, говорящего на татарском языке.

В течение работы лаборатории задачей драматургов будет написать пьесы, в которых главными героями станут робот и старшее поколение. Целью проекта будет «подружить» последних с цифровыми технологиями.

«Желательно, чтобы текст был на татарском языке, но если произведение будет на русском, мы его переведем. Объявление результатов отбора состоится 15 сентября – в день открытия нового театрального сезона в Тинчуринском театре», – рассказал главный режиссер театра Туфан Имамутдинов.

Напомним, что робот по имени Апуш (который станет одним из главных героев спектакля) в Тукаевском музее появился в 2018 году. Сейчас он ведет экскурсии на татарском, русской и английском языках.

Драматургам придется учитывать особенности робота и его возможности. К примеру, Апуш может двигаться и умеет поднимать руки. Также у него есть монитор, где можно транслировать фото- и видеоматериалы. Робот обучаем – при надобности, в него можно будет загрузить дополнительные программы.

Образование лаборатории «Соф(т) татарча» приурочено к Году цифровизации в Татарстане.