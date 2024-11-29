Театр Тинчурина выпускает спектакль о Кариме Тинчурине и истории жизни театральной труппы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Премьера спектакля «Один шаг до мечты» состоится на сцене Татарского государственного театра драмы и комедии имени К.Тинчурина 18-19 декабря.

«Если наш театр носит имя Карима Тинчурина, значит, в репертуаре у нас должны быть такие спектакли. Пришло время данному произведению взойти на нашу сцену», – подчеркнул директор театра Фанис Мусагитов на пресс-конференции, посвящённой предстоящей премьере. «Мы всегда в ожидании новых произведений, каждая премьера приводит к нам новых зрителей», – добавил он.

Пресс-конференция прошла в зале экспозиции об истории театров Татарстана в музее Горького.

«Карим Тинчурин не просто драматург, но и один из основателей татарского театра. Он и режиссер, и актёр – одним словом, выдающаяся личность. Репрессия и гибель Карима Тинчурина – одна из величайших трагедий в истории татарского театра. Театр, появившийся ценой огромных жертв», – отметил режиссёр спектакля Туфан Имамутдинов.

Спектакль «Один шаг до мечты» представляется как история одного путешествия. Пьеса написана на основе произведения народного писателя Рабита Батуллы «Разрушенное счастье», основанного на воспоминаниях Загиды Тинчуриной. По заказу театра пьесу написал писатель Рустем Галиуллин.

Во время голода в 1921 году Карим Тинчурин отправляется вместе с артистами театра в Ташкент, чтобы спасти их от гибели. По дороге труппе приходится преодолевать немало трудностей. Спектакль рассказывает об этом путешествии.

«Два года назад мы с Рабит абый уже начали обсуждение данного произведения. Тогда я задал вопрос: «А не живём ли мы до сих пор в пустыне, где остались артисты?» Где путь нашего спасения?», - поставил вопрос режиссер.

«В те времена во главе культуры Средней Азии стояли татары. В Ташкент Карима Тинчурина пригласил министр культуры. Он увозит туда всю труппу. Их вагоны отцепляют от поезда и оставляют посреди степи. Люди погибали от голода», – рассказал Рабит Батулла подлинную историю, ставшую основой спектакля.

Писатель поделился с журналистами интересными фактами о жизни Карима Тинчурина.

«Арестованный Карим Тинчурин не раскрыл имена своих друзей, не клеветал. Исходя из этого, мы можем сказать, что он был правильным человеком. Был сильным человеком, способным вести за собой 60 артистов, ведь он взял на себя огромную ответственность за жизни этих людей, дабы спасти их от голода», – поделился своими мыслями актёр Артём Пискунов, исполняющий роль Карима Тинчурина в спектакле.

«Благодаря мечте Карима Тинчурина и его вере осуществить эту мечту, сегодня у нас есть наши театры, драматурги, артисты. У нас есть татарский театр!», – отметил актер.

Рузиля Мухамметова