Театр Тинчурина выпускает спектакль «Мадина» с маркировкой 18+

Фото: Султан Исхаков

Театр Тинчурина анонсировал премьеру спектакля «Мадина» с возрастным ограничением 18+. Представители театра на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» не объяснили причины выбора такой маркировки.

«Не будет ни обнаженки, ни поцелуев. Режиссер такие сцены решил по-своему. Там всё понятно. Почему 18+ - сами увидите, если придете посмотреть спектакль», — сказала журналистам исполнительница главной роли Резеда Салахова.

«Тема сложная. Здесь на одной чаше весов — совесть, моральная ответственность, а на другой — грех и наказание. Какой путь выберут герои — каждый поймет по-своему», — отметила артистка.

В то же время директор театра Фанис Мусагитов уверен, что установленное возрастное ограничение может быть пересмотрено.

Жанр спектакля «Мадина» в постановке Ильгиза Зайниева обозначен как «поучительная история». Композитор — Эльмир Низамов, художник — Геннадий Скоморохов.