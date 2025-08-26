news_header_top
Культура 26 августа 2025 11:25

Театр Тинчурина выпускает первую премьеру сезона

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Последнюю премьеру театра Тинчурина в здании на улице Горького – первую премьеру сезона выпускает режиссер Зиннур Сулейманов.

«Работаем с 24 июля. Репетиции идут. Спектакль без суеты и спешки потихоньку создается», – сказал директор театра Тинчурина Фанис Мусагитов на пресс-конференции, посвященной выпуску лирической комедии «Йөрәккә дә ремонт кирәк» («Сердце в рассрочку»).

«Это жизненная, теплая комедия, она заставит и задуматься, и погрустить. Наша главная цель – быть ближе к зрителю, быть с ним на одном дыхании. Зрители смогут в персонажах узнать себя и своих друзей», – пояснил режиссер Зиннур Сулейманов.

Ранее он с группой артистов поставил в Тинчуринском спектакль «Нәзер» («Обет»). В новой постановке режиссер работает с теми же актерами – это Гульчачак и Ирек Хафизовы, Зульфия Валеева, Рустам Гайзуллин.

Спектакль создан по пьесе Айгуль Ахметгалиевой «Ул бит кичә иде» («Муж на час»). Премьера назначена на 4-5 сентября.

Рузиля Мухаметова

#театр тинчурина #премьера
