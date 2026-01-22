Театр Тинчурина представит постановку «Ал яулыклы язмышым» по мотивам Айтматова

Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина представит премьеру зимнего сезона – постановку «Ал яулыклы язмышым / Тополек мой в красной косынке». Об этом сообщает пресс-служба театра.

Автор инсценировки и постановщик – главный режиссер Тинчуринского театра Айдар Заббаров. Увидеть спектакль можно будет в Большом зале бывшего театра Камала (ул. Татарстан, 1) в ближайшие пятницу, субботу и воскресенье, 23, 24 и 25 января.



Спектакль призван задавать тон всему театральному сезону. Это история потерянной любви по мотивам произведения Чингиза Айтматова. Текст повести, опубликованной в 1961 году, раскрывается в условиях сегодняшнего дня через призму актуальных человеческих выборов.

Главный герой проникновенной истории о любви, ответственности и выборе, способном изменить всю жизнь, – шофер Ильяс, для которого дорога и свобода представляются самыми важными вещами.

Встреча протагониста с светлой и искренней девушкой Асель оказывается судьбоносной. Их любовь делает возможной надежду на дом, семью, будущее. Но слабость, сомнение и одна ошибка приводят к трагическому разлому, последствия которого сказываются на судьбах всех персонажей.

«Это спектакль о том, как легко разрушить счастье, если перестать его беречь. О женщине, которая остается сильной, даже когда сердце разбито. О мужчине, который слишком поздно понимает цену утраты. И о любви, которая не исчезает, даже когда кажется, что она осталась в прошлом», – подчеркнули в пресс-службе театра.