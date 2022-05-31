Театр Тинчурина поставит спектакль с участием робота

Татарский театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина запускает лабораторию для драматургов, результатом которой станет постановка спектакля с участием робота. Проект осуществляется совместно с Литературным музеем Габдуллы Тукая. Про условия для участников лаборатории и целях ее работы на встрече с журналистами и драматургами рассказали главный режиссер театра Туфан Имамутдинов и директор музея Гузель Тухватова.

«Если не знаешь, что делать, обратись к Тукаю. В нынешний Год цифровизации мы хотим выпустить спектакль с участием робота из музея Тукая», — с такими словами дал старт работе лаборатории Туфан Имамутдинов.

Театральная лаборатория для драматургов «Соф(т) татарча» проводится для создания пьесы с участием робота, разговаривающего на татарском языке. Темой лаборатории станет обращение старшего поколения татар с цифровой техникой и новыми технологиями. С учетом этого авторам ставят условие прописать в пьесе роли для пяти артистов старшего поколения. По словам режиссера, сейчас существует проблема нехватки ролей для актеров этой категории. При желании авторы могут включить также роли для двух молодых артистов, добавил Имамутдинов.

От авторов ждут произведение в жанре комедии или трагикомедии. Робот должен быть одним из главных героев. Языковых ограничений нет, однако создание пьесы на татарском языке особенно приветствуется, а текст на русском будет переведен на татарский, уточнили организаторы.

«С 30 августа 2018 года в музее работает новый сотрудник — робот по имени Апуш. Он проводит экскурсии на татарском, русском и английском языках по шести залам музея. Насколько я знаю, это единственный говорящий на татарском языке робот в мире», — пояснила Гузель Тухватова.

Участники лаборатории должны подготовить синопсис будущей пьесы до 30 июня, обозначив сюжетную линию, главных персонажей и финал. «Драматургам достаточно написать три сцены. Мы уважаем труд и время человека, поэтому нет необходимости заранее писать пьесу», — уточнил Туфан Имамутдинов.

На основе полученных синопсисов определится победитель, который до 15 сентября должен будет закончить свою пьесу. Именно 15 сентября, в день открытия сезона в театре и день рождения Карима Тинчурина, состоится читка пьесы с участием артистов.

Площадка для постановки спектакля пока не определена. Театр Тинчурина хотел бы видеть его на своей цене, а Гузель Тухватова выступила за то, чтобы робот не покидал стен музея, поскольку переживает за исправность устройства.

В завершение встречи ее участники смогли увидеть робота Апуша в действии — он провел для них экскурсию по залам музея.