Театр Тинчурина покажет в Пестречинском районе спектакль «Мы — дети сорок первого года»

25 марта татарский театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина бесплатно покажет в селе Шали в Пестречинском районе РТ спектакль «Мы — дети сорок первого года», поставленный по произведению Мухаммата Магдеева (инсценировка Резеды Саляховой). Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

«Минобрнауки Татарстана в целях привлечения подростков и молодежи организовывает по республике показы спектаклей. Для тинчуринцев село Шали имеет особое значение, потому что свой первый спектакль, когда создался театр в 1933 году, они показали именно в этом селе», — рассказала пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

В повести «Мы — дети сорок первого года», написанной в 1968 году, показана жизнь подростков, учащихся в педагогическом училище в страшные годы Великой Отечественной войны. В 1969 году произведение печатается в журнале «Огни Казани», затем еще три раза выходит в свет в сборниках и два раза печатается на русском языке (в Казани и Москве). Эта повесть была принята читателями и литературными критиками как нечто новое среди татарской прозы. Благодаря ей Мухаммат Магдеев стал членом Союза писателей СССР.

«Наше детство пришлось на тяжелые военные годы. Перед тем, как написать эту книгу, я свое детство и подростковые годы заново в душе пережил. А если так, сколько бы нам ни было сегодня, в какой бы возраст нас ни определили современники, я от имени своих ровесников, не сомневаясь, могу сказать: мы — дети сорок первого года», — так написал Магдеев в этом произведении.

Премьера спектакля состоялась 2 мая 2012 года. Режиссером-постановщиком выступил Рашид Загидуллин, художником-постановщиком — Роман Моров.