Театр Тинчурина покажет фильм, созданный искусственным интеллектом

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В рамках культурно-экскурсионного маршрута «Адреса души. Тукай» в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина покажут фильм о Габдулле Тукае, созданный с помощью искусственного интеллекта. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный режиссер Тинчуринского театра Айдар Зяббаров.

«В Берлине увидел сильный спектакль. Там показывают кино, и в то же время актеры делают живой дубляж. В театре Тинчурина у нас есть очень талантливые актеры – Резеда Саляхова и Артем Пискунов. Они занимаются дубляжом. Вдохновившись размещенным ими в соцсетях видео, я представил такую форму. Кино идет 50 минут. Зрители видят, как два артиста, разными голосами, делают дубляж фильма. Играет живой оркестр», – рассказал он.

Фильм создает специалист по ИИ-технологиям Алсу Хайбриева. По словам специалиста, участие в этом проекте для нее особенно важно, так как он оставит культурный и исторический след.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Разрабатывая проекты, мы тщательно изучаем культуру, исторические факты, одежду, атмосферу, татарский колорит. Правильное изложение каждой детали очень важно для нас. К сожалению, в настоящее время база знаний ChatGPT по татарскому наследию очень ограничена. Но мы можем это изменить. Думаю, благодаря этому фильму он сможет больше узнать об истории и культуре татар», – отметила она.

По словам Айдара Зяббарова, в основе фильма лежит автобиографическое произведение Тукая «Исемдә калганнар» («Что я помню о себе»).

Это представление станет последним пунктом культурно-экскурсионного маршрута «Адреса души. Тукай». Всего он будет включать три основных пункта.

«Начнем с музея Тукая, пройдем по Юнусовской площади и доберемся до «Татарской усадьбы». После нее приезжаем в театр Тинчурина. Три основные точки – музей Тукая, «Татарская усадьба» и театр Тинчурина. Экскурсия продлится 2 часа 50 минут», – пояснил и. о. генерального директора Национального музея Татарстана Айрат Файзрахманов.

Айдар Заббаров заявил, что «Адреса души. Тукай» – проект долгосрочный. «Премьера состоится 5 января. Это первая проба. Проект продлится не менее года. Будем стараться проводить эти экскурсии два-три раза в неделю», – заключил режиссер.

Милена Новикова