Театр Тинчурина организовал новогоднюю елку для детей мобилизованных

В татарском государственном театре имени Карима Тинчурина провели елку для детей мобилизованных. Гостей праздника с наступающим Новым годом поздравляли Кыш Бабай и Кар кызы, сказочные персонажи, вместе они водили хороводы вокруг нарядной елки. После утренника маленькие зрители посмотрели спектакль «Волшебная арена» по пьесе Шамиля Фархутдинова.

Старший администратор театра Зульфия Башарова рассказала, что на праздник были приглашены дети из разных районов республики.

«Мы разослали письма в администрации районов. Они составили список детей из семей мобилизованных. К нам приехали из Казани, Лаишевского, Высокогорского, Тюлячинского районов. Гости будут у нас и завтра, для этого проекта у нас запланированы два дня», — рассказала она.

Новогоднее представление для детей мобилизованных было организовано при поддержке для компаний-партнеров.