Театр Тинчурина к 90-летию готовит спектакль с ветеранами сцены

Фото: © «Татар-информ»/Рамиль Гали

К 90-летию театра Тинчурина выйдет спектакль, в котором заняты артисты старшего поколения. Пресс-конференция, посвященная премьере спектакля «Ай, былбылым», прошла в необычном месте - семейном центре «Казань».

«По случаю 90-летия театра надо было выпустить именно такой спектакль. Потому что к этому юбилею нас привело старшее поколение. Этот спектакль – наша им благодарность», – пояснил главный режиссер театра Туфан Имамутдинов.

«Старшее поколение – это не только наша история, но и будущее. Потому что, как мы относимся к своей истории – такое и наше будущее», – подчеркнул режиссер.

Туфан Имамутдинов Фото: © «Татар-информ»/Рамиль Гали

Комедия «Ай, былбылым!» – о буднях дома престарелых, где происходят и грустные, и веселые события. Автор пьесы Шамиль Фархутдинов, режиссер Туфан Имамутдинов. В спектакле заняты десять артистов, самому старшему из них - 76 лет, самому молодому - 20 лет.

«Мы закладываем в этот спектакль мысль о том, что дети должны быть добрее к своим родителям, чтобы матери и отцы не попадали в дома престарелых», - прокомментировала премьеру народная артистка Татарстана Ляля Миннуллина, которая исполняет роль 91-летней Булякбану.

Ляля Миннуллина Фото: © «Татар-информ»/Рамиль Гали

В спектакле, премьера которого состоится 26 октября, затрагивается тема обретения второй половинки в пожилом возрасте. Начальник управления ЗАГС Кабинета министров РТ Гульшат Нигматуллина на пресс-конференции рассказала, что с начала года в республике зарегистрированы около 300 супружеских пар старше 60 лет. Среди них есть и жители домов престарелых.

«У нас каждый год проходят торжества для пар, которые вместе прожили 50, 60, 70 лет. Это целая жизнь. Я очень благодарна Тинчуринскому театру за этот спектакль о красивой любви, обретенной в преклонных годах», - сказала Гульшат Нигматуллина.