Театр Тинчурина бесплатно покажет спектакль о Тукае при предъявлении цифрового ID в MAX

В честь Всемирного дня театра 27 марта спектакль Театра имени Карима Тинчурина «Тукай. Оркестр. Искусственный интеллект» можно будет посмотреть бесплатно при предъявлении цифрового ID в мессенджере MAX. Об этом сообщила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова на 19-м заседании Госсовета РТ.

«В музыкальном направлении особого внимания заслуживает спектакль Театра имени Карима Тинчурина "Тукай. Оркестр. Искусственный интеллект". Он представлен в формате музыкально-мультимедийного перформанса», – сказала она.

Адгамова отметила, что постановка рассказывает о детстве и судьбе татарского поэта, публициста и литературного критика Габдуллы Тукая через «сочетание живого оркестрового звучания и анимационного фильма», созданного с применением искусственного интеллекта.

В этом году в Татарстане отмечается 140-летие со дня рождения Габдуллы Тукая. Разработан план основных мероприятий по празднованию этой знаменательной даты.