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Общество 25 июля 2025 16:42

Театр Тинчурина переедет в старое здание театра Камала

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Театр Тинчурина переедет в старое здание театра Камала
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Театр Тинчурина займет историческое здание театра им. Г. Камала на улице Татарстан. Об этом «Татар-информу» сообщил директор Тинчуринского театра Фанис Мусагитов.

«Да, сейчас оформляются документы. Мы восприняли эту новость хорошо. Нам надо расти, там возможностей больше: два зала – Большой зал, Малый зал. Коллектив тоже настроен оптимистично. Конечно, переезд – всегда дело непростое, но придется пройти через это. Точной даты пока нет. Работа предстоит большая: камаловцы должны сами съехать, здание передать нам, а мы свое здание передать», – рассказал Мусагитов.

По его словам, еще не известно, что будет с нынешним зданием Тинчуринского театра. Пока в нем идут спектакли.

«Мы работаем в своем здании. Август, сентябрь будем еще здесь», – отметил директор театра.

На уточняющий вопрос, что будет в октябре, он ответил неоднозначно.

«Не знаю пока, как получится. Если скажу – вдруг выйдет по-другому», – заявил Фанис Мусагитов.

Гелюза Ибрагимова

#театр камала #театр тинчурина
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