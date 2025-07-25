Театр Тинчурина переедет в старое здание театра Камала

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Театр Тинчурина займет историческое здание театра им. Г. Камала на улице Татарстан. Об этом «Татар-информу» сообщил директор Тинчуринского театра Фанис Мусагитов.

«Да, сейчас оформляются документы. Мы восприняли эту новость хорошо. Нам надо расти, там возможностей больше: два зала – Большой зал, Малый зал. Коллектив тоже настроен оптимистично. Конечно, переезд – всегда дело непростое, но придется пройти через это. Точной даты пока нет. Работа предстоит большая: камаловцы должны сами съехать, здание передать нам, а мы свое здание передать», – рассказал Мусагитов.

По его словам, еще не известно, что будет с нынешним зданием Тинчуринского театра. Пока в нем идут спектакли.

«Мы работаем в своем здании. Август, сентябрь будем еще здесь», – отметил директор театра.

На уточняющий вопрос, что будет в октябре, он ответил неоднозначно.

«Не знаю пока, как получится. Если скажу – вдруг выйдет по-другому», – заявил Фанис Мусагитов.

Гелюза Ибрагимова