Театр Терезы Дуровой привезет в Казань «Спящую красавицу»

Фото: Елена Маряшина

Московский музыкально-драматический «Театр Терезы Дуровой» возвращается в Казань с одним из своих самых масштабных спектаклей для всей семьи — мюзиклом «Спящая красавица». Показы пройдут 10 и 11 марта на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

«Театр оперы и балета настолько красив, имеет настолько потрясающую историю, что привозить сюда нужно что-то сопоставимое этому театру», — рассказала журналистам художественный руководитель театра и режиссер, народная артистка РФ Тереза Дурова на пресс-конференции в «Татар-информе».

В этом году театр Дуровой представит спектакль «Спящая красавица», главную роль в котором исполнит уроженка Казани, актриса кино и театра Анастасия Крылова.

«Сказки пишут взрослые, и сказки всегда не для детей. Внутри столько мудрости и философии, нужной для нас, взрослых. В них есть тайны и неожиданные повороты, свобода и сказочная любовь. Это все в нашем спектакле есть», — добавила она.

Фото: Елена Маряшина

Широко известны классический вариант сказки Шарля Перо и произведение братьев Гримм. Опираясь на «сказочные каноны», драматург Артем Абрамов написал свою версию «Спящей красавицы».

«В прекрасном сказочном мире, полном волшебства, рядом с людьми живут ангелы, феи, лесные тролли и… коварная колдунья. Именно она пожелала новорожденной принцессе погибнуть, когда та случайно уколет пальчик. Лист со злым пророчеством полетел в переплет Книги Судьбы. Однако крестные феи успели переписать заклятье – принцесса всего лишь уснула. А пробудить ее от долгого сна будет суждено наследному принцу, который влюбится в принцессу по-настоящему», — гласит синопсис спектакля.

Зрителей ждут чудеса преображения – прямо на их глазах расправит огромные крылья злая колдунья, замрет и потускнеет шумный карнавал, юный принц превратится в глубокого старика и обратно в прекрасного принца, а принцесса проснется. И все это – в роскошных декорациях народного художника РФ Марии Рыбасовой, восхитительных костюмах заслуженного художника РФ Виктории Севрюковой, сопровождении барочной музыки в живом оркестровом исполнении и фокусов, от которых захватывает дух.

Фото: Елена Маряшина

«Нам есть с чем конкурировать: все фильмы, спецэффекты и волшебные превращения. Театр должен представить что-то, что вызовет у ребенка абсолютное доверие и вызовет тот самый «Ах!», ощущение чуда», – рассказала журналистам Виктория Севрюкова.

Музыкально-драматический «Театр Терезы Дуровой» – один из самых популярных и посещаемых театров Москвы для семейной аудитории. Афиша театра насчитывает более 40 названий спектаклей, адресованных детской, молодежной и взрослой аудитории.

Спектакли театра неоднократно удостаивались профессиональных и общественных премий, становились участниками российских и международных фестивалей.

Фото: Елена Маряшина

Генеральный партнер «Театра Терезы Дуровой» – Банк ВТБ.

Билеты можно приобрести по ссылке.

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