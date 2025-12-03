Театр «Созвездие-Йолдызлык» представит новую премьеру по пьесе Островского

В четверг и пятницу, 4 и 5 декабря, в 18.30 в Казани в театре «Созвездие-Йолдызлык» состоится премьера спектакля «Праздничный сон до обеда или как Миша Бальзаминов свататься ходил» по пьесе Александра Островского «Праздничный сон – до обеда». Об этом сообщает пресс-служба одноименного движения.



Автор постановки – заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РТ Рашид Загидуллин. Герой спектакля Миша Бальзаминов не скрывает намерения жениться по расчету. При этом его избранница Капочка мечтает о большой и светлой любви. Это противоречие и становится центром, вокруг которого раскручивается сценическое действо. Если бы не дядя наивной девушки Нил Борисыч Неуеденов, которого играет заслуженный артист РТ Денис Крутовских, неизвестно, чем бы закончилась эта история.

«Жанр русского классического водевиля, в котором решен спектакль, соединяющий высокое и комическое, смешное и трагическое, дает зрителю возможность от души посмеяться и сделать вывод о значимости семейных нравственных ценностей. Визуальный ряд, отсылающий к картинам известного живописца Бориса Кустодиева, насыщенность романсами российских авторов и народными песнями в исполнении самих артистов делают постановку привлекательной для семейного отдыха, просмотра в кругу коллег и друзей», – рассказал лауреат премии Правительства РФ в области культуры, член Союза театральных деятелей России, член Общественной палаты РТ по культуре, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Дмитрий Туманов.