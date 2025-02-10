Театр «Созвездие-Йолдызлык» представил постановку к Году защитника Отечества

Театр «Созвездие-Йолдызлык» в Год защитника Отечества и 80-летия Победы представил для жителей Татарстана музыкально-поэтический спектакль «Дороги Победы».

«Премьера спектакля состоялась в конце прошлого года. "Несколько заранее…", – можете подумать вы. Это был осознанный и обдуманный выпуск. Если тогда мы вместе с актерами еще только примеряли на себя судьбы героев, то сегодня спектакль живет, вызывая абсолютно неподдельные искренние эмоции – слезы счастья или бесконечную улыбку сквозь те же самые слезы», – отметила режиссер спектакля, заслуженная артистка РТ Марина Ясельская.

Она также рассказала, что вместе с профессиональными актерами в постановке задействованы участники фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык». С начала года актеры уже отыграли пять спектаклей. Увидели постановку более тысячи человек.

«Если у зрителя нет возможности прийти к нам в театр, мы с радостью принимаем приглашения и отправляемся в школы. Патриотическое воспитание детей и молодежи всегда было, есть и будет одним из приоритетнейших направлений нашего государства, нашей республики и нашей организации. И мы будем продолжать работать в этом направлении мягко и искренне воздействуя на молодежь инструментом театрального творчества. Мы любим свою страну, мы ценим историю и свято храним память о Великом подвиге нашего многонационального народа – этот наша миссия, миссия российской молодежи», – заключила Ясельская.

Спектакль можно увидеть в театре «Созвездие-Йолдызлык». Афиша на февраль опубликована в телеграмм-канале движения.