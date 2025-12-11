news_header_top
Руc Тат
16+
Культура 11 декабря 2025 16:00

Театр «Созвездие - Йолдызлык» покажет спектакль о ВОВ в 4 городах России

Благодаря высокой награде на VIII Детском фестивале, спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» театра «Созвездие – Йолдызлык» будет показан в четырех городах России в феврале и марте будущего года. Об этом во время общения с журналистами сообщил директор театра, генеральный продюсер фестиваля «Созвездие– Йолдызлык», лауреат Премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.

«После гастролей в Санкт-Петербурге нас теперь ждут показы спектакля «Я, бабушка, Илико и Илларион» в Благовещенске, Томске, Челябинске и Уфе в период с февраля по апрель. Это эхо прошедшего детского фестиваля», – сообщил он.

Спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион» получил приз художественного руководителя Большого детского фестиваля – художественного руководителя Московского Губернского театра, народного артиста России Сергея Безрукова. Театр наградили кубком и денежным сертификатом на 500 тыс. рублей.

Касаясь темы выездных спектаклей, Туманов рассказал, что по всей республике театр показал постановку по мотивам произведений Хасана Туфана. Режиссером стал Искандер Нурзиянов.

«Примечательно, что спектакль «Свет далекой звезды» по мотивам произведений Хасана Туфана у нас идет на двух языках: татарском и русском, что особенно важно при гастролях по республике», – пояснил режиссер.

#созвездие-йолдызлык #Дмитрий Туманов #сергей безруков
