Театр «Созвездие-Йолдызлык» отправляется в районы Татарстана с проектом «Дороги Победы»

Молодежный театр «Созвездие-Йолдызлык» отправляется в районы Татарстана с гастрольным туром патриотического проекта «Дороги Победы».

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков отметил, что показ музыкально-поэтического спектакля выполняет важную воспитательную функцию и помогает формировать у подростков чувство гражданственности и уважения к истории страны. В постановке вместе с профессиональными артистами участвуют молодые участники фестивального движения, благодаря чему спектакль становится более живым и близким для зрителей.

Фото: пресс-служба «Созвездие-Йолдызлык»

Садыков подчеркнул, что спектакль, основанный на реальных событиях и фактах, позволяет глубже прочувствовать атмосферу военных лет и понять ценность подвига предков. По его словам, такие мероприятия способствуют укреплению моральных ценностей и соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети».

В первом полугодии 2025 года по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова состоялся 21 показ спектакля, который посмотрели более 4,3 тыс. человек в Казани и районах республики. Театр планирует расширить гастроли и охватить новые города и районы.

Генеральный продюсер движения «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов добавил, что спектакль рассказывает о трудных дорогах к Победе через стихи, песни военных лет, подлинные письма защитников Отечества и хронику событий. На сцене звучат произведения Юлии Друниной, Мусы Джалиля, Роберта Рождественского, Ольги Берггольц и других классиков, подчеркивающие национальное единство и культурное многообразие.