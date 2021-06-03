Театр оперы и балета имени Джалиля завершил Нуриевский фестиваль

В стенах Татарского театра оперы и балета имени Джалиля завершилось одно из самых главных танцевальных событий Татарстана – XXXIV Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Финальным аккордом большого проекта стал гала-концерт с участием приглашенных солистов ведущих российских театров. Режиссером заключительного концерта выступил художественный руководитель казанской труппы Владимир Яковлев.

«Я не ставил гала-концерты на Нуриевском фестивале последние два года и в этот раз представил зрителям плод своей фантазии», - рассказал режиссер.

В этот день хореографические номера продемонстрировали танцовщики Большого, Михайловского театров, а также Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Среди них уже полюбившиеся казанской публике Кристина Кретова, Евгения Образцова, а также Сабина Яппарова, Андрей Касьяненко, Иван Васильев и другие. Не обошлось в этот вечер и без признанных казанской публикой артистов родного театра.

Единственный антракт разделил гала-концерт на две части. В первой публика рукоплескала номерам, где использовалась современная хореография. Наряду с хореографами Михаилом Фокиным, Начо Дуато и другими, свои работы на суд публики представил солист Татарского театра имени Джалиля Алессандро Каггеджи.

«Для меня большая честь, что мне дали возможность проявить себя в качестве хореографа. Я поставил “Ференца”, который увидел свет два года назад и три премьеры. Для меня это невероятно волнительно. Надеюсь, что это не последние показы моих работ и они и дальше будут жить, возможно, за пределами театра в том числе», - признался Каггеджи.

Второе отделение представило собой своеобразный праздник в Севилье, где на фоне разгоряченного солнцем испанского города сквозным действием танцовщики демонстрировали свое мастерство в сценах из балетов «Дон Кихот» Минкуса, «Корсар» Дриго, «Пламя Парижа» Асафьева и других.

«Я восхищаюсь тем, что театра креативит в самом хорошем смысле этого слова. Тридцать четыре раза проводить фестиваль – казалось бы, что все уже придумано и сделано, и кажется, что ничего нового не изобрести. Но тем не менее, театр доказал, что у него есть свежий взгляд и потенциал развития. Это только подтверждает, что театр еще кое-что припас в своей сокровищнице», - уверен московский критик Александр Максов.

Максов подчеркнул, что программа была разнообразна и качественно сверстана, что, несмотря на дивертисментность номеров, производила впечатление непрерывного действия.

Владимир Яковлев признался, что театр уже обдумывает проведение юбилейного XXXV Нуриевского фестиваля. Он намекнул, что его открытие вероятно порадует казанских зрителей обновленной редакцией одного из балетов, идущих в стенах театра.

Автор фото: Михаил Захаров