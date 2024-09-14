Театр наций привез в Казань спектакль «Последнее лето»

Фото: Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

На сцене Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала два дня проходят гастроли Государственного театра наций, который привез в Казань спектакль «Последнее лето» режиссера Данила Чащина. Постановщик и исполнители главных ролей прокомментировали отдельные моменты спектакля, а также поделились некоторыми впечатлениями от столицы Татарстана.

Действие происходит в 1916 году в курортном поселке Куоккала (ныне Репино) у побережья Финского залива, который напоминает о себе шумом волн. Герои переживают свое последнее лето перед катастрофой, но это понимает только мальчик Ники (Андрей Титченко) — благодаря магическим картам таро. Их ему подарил бродячий маг, немец Вуйчик. Карты, в частности, предсказывают смерть поэтов серебряного века, о которых часто вспоминают персонажи.

Стихи этих поэтов читает в «Последнем лете» знаменитый Вениамин Смехов. Он играет состарившегося Ники — собственно, всё происходящее на сцене и оказывается его воспоминаниями об одном из эпизодов его детства — еще относительно спокойном, но уже пронизанном предчувствием скорой гибели привычного для героев мира.

«Пьеса написана Анной Козловой, автором сценариев популярных сериалов. Успех этой постановки от ее литературной основы», — заметил Смехов, объясняя популярность спектакля у публики.

Юный Ники пытается предупредить родных, но сначала вернувшийся с фронта Первой мировой войны отец (Михаил Тройник), а затем и мать (Юлия Пересильд) не верят ему.

«Разум настроен чувствовать правду, но всегда ее отталкивает», — замечает еще один герой — «плут» денщик Прохор. Карты нагадали ему короткую жизнь, полную убийств, но затем — увековечивание памяти в названиях улиц и площадей. Впрочем, Прохор пока не верит в такую перемену своей судьбы.

«Жизнь героев пьесы в 1916 году и естественные ассоциации с сегодняшней жизнью, [сегодняшними] переживаниями людей, пересечения интеллектуального и эмоционального. В этом спектакле хорошо показана эта двойственность, этот объем», — подчеркнул Смехов.

Вместе с тем актер обратил внимание на технический аспект: зал театра Камала намного больше малого зала Театра наций. На родной сцене пьесу намеренно играют в камерной обстановке, чтобы создать у зрителей ощущение близости с героями. Но во время гастролей от этой камерности отказываются ради более широкого охвата аудитории.

Сыгравший роль отца семейства, русского офицера, Михаил Тройник в своем выступлении упомянул бросающуюся в глаза большую историю театра Камала. Подобных национальных театров в стране немного, поэтому важно сохранять существующую здесь идентичность и традиции, добавил режиссер Данил Чащин.

«Я родом из Тюмени, где живут коренные народы — ханты и манси. У меня был спектакль про эти народы, и я изучал их традиции. Мне сложно это понять, потому что я русский человек и наблюдаю со стороны. Но я понимаю, что важно сохранять свою идентичность, традиции и корни», — подчеркнул постановщик.

В рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» Театр наций с 2016 года проводит фестиваль «Театр наций FEST» в Тобольске, а также праздники уличных театров и гастроли в городах присутствия СИБУРа.

«Правду говорить легко. Спасибо СИБУРу, что привезли Театр наций в Казань», — заключил Данил Чащин.