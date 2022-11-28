Театр – моя жизнь: Режиссер Качаловского театра Славутский отпраздновал свое 75–летие

фото: пресс-служба театра

В Казани состоялся большой праздник в честь 75-летия художественного руководителя драматического театра им.В.И.Качалова, народного артиста России и Татарстана, лауреата национальной театральной премии «Золотая маска», а также депутата Госсовета РТ Александра Славутского. На протяжении 27 лет режиссер руководит главным русским академическим театром Республики Татарстан.



Юбилей высокопрофессиональный режиссер, опытный организатор театрального дела решил провести в привычной для себя обстановке, в кругу единомышленников — с труппой, зрителями, соратниками и коллегами.

На сцене театра были представлены спектакли, завоевавшие награды и представлявшие русское драматическое театральное искусство на международных фестивалях. Зрители за один вечер смогли увидеть отрывки из лучших пьес Славутского, таких как «Глумов» А.Н.Островского, «Пиковая дама» А.С.Пушкина, «Скрипач на крыше» Д.Бока и Д.Стайна, «Безумный день, или Женитьба Фигаро» П-О. Бомарше, «Дядюшкин сон» Ф.М.Достоевского, «Дракон» Е.Л.Шварца, «Ревизор» Н.В.Гоголя, «Васса» М.Горького и других.

фото: пресс-служба театра

«Мой берег, ориентир — это мой театр. Моя профессия дает мне возможность через драматургию, сценографию, музыку, а главное, через живого человека, артиста делиться с людьми своими мыслями, чувствами и взглядами. Я не могу уснуть, пока не узнаю, как прошел мой спектакль и как его приняла публика. Для меня главное убедиться, что расказанная история услышана и нашла отклик. Влиять на человека, излечивать душу — это самое сложное и нужное, что есть в нашей профессии. Я убежден, что это наша миссия», — сказал режиссер.

фото: пресс-служба театра

В приветственной речи он также выразил благодарность неравнодушным зрителям, которые посещают театр.

«Своим вниманием, бурными аплодисментами вы строите наш театр. Высказываете свои положительные отзывы и трогательные слова о нашей работе, и благодаря этому я понимаю, для чего здесь нахожусь. Мы не впустую мучаемся, работаем и ставим пьессы», — поделился он, отметив, что для него великое счастье, находиться рядом

с публикой и понимать, что жизнь прошла не зря.

фото: пресс-служба театра

Художественный руководитель сумел сплотить вокруг себя творческий коллектив театра, создать семью профессионалов, сформировать самобытный репертуар, а также вернуть интерес зрителей и уважение театральной общественности города, считает заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

«Ваше творчество — это прекрасный мир выразительных образов, которые восхищают и удивляют. Вам подвластны любые проекты. Благотворно служите театральному искусству и являетесь настоящим мастером режиссуры, а также педагогом и наставником, при этом государственным деятелем. Вы — именно то богатство, которое мы имеем», — добавил он. Кроме того, режиссеру была вручена медаль за особый вклад в развитие и сохранение культурного наследия Республики Татарстан.

фото: пресс-служба театра

Высокий уровень мастерства, уделение значительного внимания развитию театрального искусства и любовь к своему делу позволили Славутскому успешно руководить одним из старейших театров Республики, подчеркнул, в свою очередь, заместитель министра кульутры РТ Дамир Натфуллин. По его словам, постановки режиссера стали ярким явлением культурной жизни города, и именно трудолюбие позволило ему собирать на протяжении десятилетий полные зрительные залы.

фото: пресс-служба театра

Нафтуллин также напомнил, что режиссером воспитана целая плеяда заслуженных актеров и деятелей культуры. Кроме того, Славутским была проделана огромная работа по ремонту здания театра. Оно было капитально отремонтировано и укомплектовано современным оборудованием. «Своей преданной и кропотливой работой сумели поставить более ста спектаклей на различных площадках России и за рубежом. В этом заключается наша гордость вами!» — заключил он.

фото: пресс-служба театра

Кроме того, для гостей в фойе-атриуме театра была представлена фотовыставка «Моя жизнь – театр».

Она включала в себя фотохронику Александра Славутского длиною в несколько десятилетий: детство, юность, взросление и театр. В экспозиции показаны уникальные кадры из театральной биографии режиссера, а также фото из личного архива с друзьями, коллегами и близкими людьми.