В Челнах уже возведены три этажа театра «Мастеровые»

В Набережных Челнах уже возведены три этажа здания русского драматического театра «Мастеровые». Завершается строительство последнего, четвертого этажа, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Здание театра возводится рядом с городским Дворцом торжеств на проспекте Чулман. В качестве подрядчика выступает предприятие «Евростиль», ранее построившее здание Набережночелнинского государственного татарского драматического театра имени Аяза Гилязова.

Сейчас рабочие устанавливают монолитные вертикальные конструкции и продолжают благоустраивать территорию. Открытие «Мастеровых» запланировано на сентябрь 2022 года.

Фото: © пресс-служба Минкульта РТ.

В театре предусмотрены два зала: большой с эстрадой — на 500 зрителей и малый — на 100 человек. Также на площади в 25 тыс. кв. метров разместятся административные и служебные помещения, фотомастерская, детская комната, студия звукозаписи, кафе, выставочный зал, видеотека и архив.

Рядом со зданием, выполненным в стиле хай-тек, оборудуют парковку на 140 машин. Там в том числе появятся парковочные места для представителей маломобильных групп населения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на строительство театра в рамках национального проекта «Культура» из федерального бюджета выделено 1 млрд 80 млн рублей. Источник дополнительных 750 млн рублей — бюджет республики.

Согласно планам, к концу 2021 года должен быть полностью готов каркас здания, подведены наружные инженерные сети. Траты на строительство в этом году составят около 890 млн рублей.

Фото: © пресс-служба Минкульта РТ.

Театр «Мастеровые» признан не только в Набережных Челнах, но и за пределами родного города. Экспертный совет национальной театральной премии «Золотая маска» в 2017 году включил челнинский спектакль «Кроличья нора» в свой лонг-лист. Кроме того, «Мастеровые» неоднократно становились лауреатами международных фестивалей.

Национальный проект «Культура», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.