Театр кукол «Экият» впервые встретился с татарской общиной Нижегородской области

Коллектив театра кукол «Экият» на гастролях в Нижнем Новгороде провел встречу с представителями татарской общины. Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.

В Нижегородской области проживает более 50 тысяч татар, причем, татары — это второй по численности народ в регионе.

С приветственным словом перед собравшимися выступил исполнительный директор региональной национальной культурной автономии татар в Нижегородской области. «Мы с большим ожиданием ждем спектакль на татарском языке, это большое культурное событие», — отметил Тимур Шарафутдинов.

Актеры театра кукол «Экият» представили нижегородским зрителям спектакль по сказке Габдуллы Тукая «Кәҗә белән Сарык». По словам собеседницы агентства, обменные гастроли с Нижегородским государственным академическим театром кукол состоялись в первый раз.

«Коллектив театра старается везде встречаться с татарами в рамках гастролей, такие встречи уже прошли в Магнитогорске, Южно-Сахалинске, Барнауле, Хабаровске и других городах», — отметила она.