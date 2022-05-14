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Культура
14 мая 2022  21:21
Эльза Кузнецова

Театр кукол «Экият» впервые встретился с татарской общиной Нижегородской области

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Театр кукол «Экият» впервые встретился с татарской общиной Нижегородской области

Коллектив театра кукол «Экият» на гастролях в Нижнем Новгороде провел встречу с представителями татарской общины. Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.

В Нижегородской области проживает более 50 тысяч татар, причем, татары — это второй по численности народ в регионе. 

С приветственным словом перед собравшимися выступил исполнительный директор региональной национальной культурной автономии татар в Нижегородской области. «Мы с большим ожиданием ждем спектакль на татарском языке, это большое культурное событие», — отметил Тимур Шарафутдинов. 

Актеры театра кукол «Экият» представили нижегородским зрителям спектакль по сказке Габдуллы Тукая «Кәҗә белән Сарык». По словам собеседницы агентства, обменные гастроли с Нижегородским государственным академическим театром кукол состоялись в первый раз.

«Коллектив театра старается везде встречаться с татарами в рамках гастролей, такие встречи уже прошли в Магнитогорске, Южно-Сахалинске, Барнауле, Хабаровске и других городах», — отметила она.

Фото: Театр кукол «Экият».

#Татарский государственный театр кукол «Экият»
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