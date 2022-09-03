Театр кукол «Экият» представит в Москве постановку по мотивам татарских народных сказок

5 сентября на сцене Центрального театра кукол им. С.В. Образцова в Москве артисты казанского театра кукол «Экият» представят спектакль по мотивам татарских народных сказок «Пой, курай!.. Играй, Шомбай!» в постановке Светланы Дорожко. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе театра.

1 сентября театр кукол «Экият» отправился в столицу России для участия в первом Международном фестивале кукольников «Истоки», который пройдет с 2 по 9 сентября.

«2022 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Международный фестиваль кукольников „Истоки“ — это мультикультурный проект, представляющий культурное наследие в театре кукол», — поделилась заведующая литературной частью Дилия Шаязданова.

На фестивале в Москве свои спектакли представят 17 театров из России, Ливана, Монголии, Турции, Ирана, Беларуси, а также Луганской и Донецкой народных республик. Мир играющих кукол представит наследие традиционного народного искусства, хранящего культурный код каждой нации.

Разнообразная программа фестиваля собрала множество форм: эпос и сказку, балаган и вертеп, древние обряды и уличную народную комедию. Зрители познакомятся с русским Петрушкой и турецким Карагезом, с японским уличным театром камисибай и тувинскими пальчиковыми куклами Токуу, услышат сказания Корана и народов Севера, легенды Башкирии и Дагестана, болгарские, татарские, белорусские, монгольские сказки, а также современные авторские произведения на основе фольклорных преданий. Закрытие фестиваля состоится 8 сентября в Образцовпарке.

«Спектакль „Пой, курай!.. Играй, Шомбай!“ включает в себя несколько татарских народных сказок: прекрасная поэтическая сказка „Зухра и месяц“, ироничная притча „Соловей“, шутливая байка „Портной, бесёнок и медведь“, и сюжет о самом весёлом и бесстрашном народном герое Шомбае. Эти совершенно разные сказки встретились в одном спектакле. Специально для этого спектакля доцентом, педагогом Казанской государственной консерватории имени Н. Жиганова Геннадием Макаровым были изготовлены этнические инструменты: курай, гусли, домбра, кубыз и деф», — поделилась собеседница агентства.