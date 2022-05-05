Театр кукол «Экият» и Нижегородский театр кукол впервые обменяются гастролями

С 12 по 15 мая состоятся первые обменные гастроли Татарского государственного театра кукол «Экият» и Нижегородского государственного академического театра кукол. Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.

В первый день, 12 мая, актеры из Нижнего Новгорода представят в Казани спектакль «Иван Царевич и Серый Волк». В основу спектакля легла пьеса в двух действиях «Иван-царевич, Серый Волк и другие», написанная по мотивам русских народных сказок драматургом, а также актером и режиссером Владимиром Масловым (1941–1998).

Помимо спектакля «Иван Царевич и Серый Волк», Нижегородский театр кукол покажет на сцене казанского театра постановки «Конек-Горбунок», написанную поэтом, прозаиком и драматургом Петром Ершовым, и знакомую всем сатирическую сказку-пьесу Самуила Маршака «Кошкин дом».

Параллельно в Нижнем Новгороде артисты театра кукол «Экият» представят нижегородским зрителям три гастрольных дня. К показу запланированы спектакль «Муха-Цокотуха» Корнея Чуковского, «Сны Диснея» Ильгиза Зайниева и «Коза и Овца» по сказке Габдуллы Тукая. Билеты доступны и для обладателей «Пушкинской карты».

Также в рамках гастролей делегация театра кукол «Экият» проведет встречу с татарской диаспорой Нижегородской области.

«В этом театральном сезоне эти гастроли уже третьи. С 4 по 7 ноября состоялись гастроли с театром кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара (Кемерово). Гастроли прошли в рамках реализации соглашения между Республикой Татарстан и Правительством Кемеровской области „О торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве“. С 13 по 21 ноября прошли обменные гастроли с Хабаровским театром кукол в рамках масштабного гастрольного проекта Министерства культуры РФ „Большие гастроли для детей и молодежи“», — уточнила собеседница агентства.

Татарский Государственный театр кукол «Экият» часто гастролирует по стране и миру. Семь раз татарстанские кукольники привозили свои спектакли в Турцию, были в Бурятии, Якутии, Хабаровске, на Сахалине, в Туле, Липецке и Рязани.