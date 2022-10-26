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Культура
26 октября 2022  04:06
Эльза Кузнецова

Театр кукол «Экият» представил премьеру для малышей от девяти месяцев

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Театр кукол «Экият» представил премьеру для малышей от девяти месяцев

Татарский государственный театр «Экият» представил премьеру бэби-спектакля «Бобровый пруд» по мотивам сказки Николая Сладкова. Посмотреть его могут зрители с девяти месяцев до трех лет и старше, рассказали «Татар-информу» в театре.

В сюжете интерактивного спектакля история про бобра, который помог лесным жителям в жаркое лето, построив плотину на обмелевшем от жары ручье. 

Действие спектакля «Бобровый пруд» проходит в сказочных интерьерах Центрального фойе театра. Здесь установили специальный шатер 7×7, где вместо зрительного зала и сцены расположено общее пространство с мягкими подушками. Такая обстановка помогает даже самым стеснительным малышам активно участвовать в действии вместе с другими ребятами. 

«Бобровый пруд» стал пятым по счету спектаклем в репертуаре театра. Для юных зрителей также созданы постановки «Добрый день», «Хәерле көн» (на татарском языке), «Приключения пингвиненка Пинка», «Один день из жизни улитки».

«Наша задача — заинтересовать самых маленьких зрителей, чтобы они как можно раньше познакомились с театром, полюбили его и развивались, росли вместе с ним», — рассказал режиссер-постановщик, актер театра Айвар Гимаев, который также является создателем «Приключений пингвиненка Пинка».

Сами малыши, ради которых и создавался спектакль, с удовольствием веселились в одной большой компании. 

Фото: Татарский государственный театр «Экият».

#Татарский государственный театр кукол «Экият»
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