Театр кукол «Экият» представил музыкальную сказку в Нижнекамске

14 и 15 марта в Нижнекамском драмтеатре имени Туфана Миннуллина артисты татарского государственного театра кукол «Экият» показали классику татарской литературы — музыкальную сказку Наки Исанбета «Мырау Батыр».

Накануне в центральной библиотеке имени Г. Тукая состоялась творческая встреча с артистами театра кукол «Экият». Библиотекари не могли упустить возможность встретиться с артистами в неформальной обстановке, познакомиться с ними поближе, узнать о закулисной жизни театра, о куклах и задать интересующие вопросы.

Среди зрителей собрались не только библиотекари, но и ученики лицея №37 и школы №29.

«Дети внимательно слушали, особенно им понравились разграничения диалогов из спектакля и возможность потрогать кукол и попробовать самому руководить ею. Оказалось, не так-то это и легко. Ведь единовременно нужно не только произносить четко и громко слова своей роли, но и в вовремя открывать и закрывать рот куклы, двигать руками и ногами и не забывать моргать глазами куклы», — поделились с «Татар-информом» организаторы встречи.

Театр кукол «Экият» посетит еще несколько городов республики. 16 марта артисты покажут сказку во Дворце культуры в Елабуге, 17 марта — во Дворце культуры «Энергетик» в Заинске.

«„Мырау Батыр“ — жемчужина татарской детской литературы. Одна из главных целей этого спектакля — донести до юных зрителей богатый, чистый татарский язык великого писателя Наки Исанбета, его прекрасное звучание», — отмечает завлит театра Дилия Шаязданова.