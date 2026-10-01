Театр кукол «Экият» покажет три спектакля в Санкт-Петербурге

Татарский государственный академический театр кукол «Экият» с 8 по 11 октября проведет «Большие гастроли» в Санкт-Петербурге. Показы пройдут на сцене Санкт-Петербургского Большого театра кукол в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры России.

Зрителям представят три постановки – музыкальную комедию для взрослых «Ханума», а также детские спектакли «Волк и семеро козлят» и «Аленький цветочек».

8 и 9 октября в 19:00 состоятся показы «Ханумы». 10 октября в 11:30 и 14:00 зрители смогут увидеть «Волка и семерых козлят», 11 октября в 11:30 и 14:00 – «Аленький цветочек».

Гастроли станут ответным визитом петербургского Большого театра кукол, который в июне выступал в Казани. Обменные гастроли между двумя театрами проходят в рамках программы «Большие гастроли».

«Экият» участвует в направлении программы по поддержке детских и молодежных театров. Организатором гастролей выступает РОСКОНЦЕРТ.