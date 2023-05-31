Театр кукол «Экият» покажет «Страну чудес Алисы» для детей участников спецоперации

К 1 июня, Международному дню защиты детей, Татарский государственный театр кукол «Экият» традиционно готовит праздничную программу. Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.

В этом году на площади возле театра для юных зрителей будет организована праздничная театрализованная концертная программа с песнями, танцами и конкурсами.

После праздничной программы маленькие гости смогут посмотреть спектакли по мотивам Льюиса Кэрролла «Страна чудес Алисы», поставленный в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Также юным казанцам представят музыкальный спектакль по легендарной пьесе Туфана Миннуллина «Деревенский пес Акбай». Начало показов запланировано на 10.30, 11.30 и 13.00.

«Первый показ спектакля „Страна чудес Алисы“ пройдёт для детей участников спецоперации», — уточнили в театре.

«Страна чудес Алисы» — это сон Алисы, в котором она борется с несправедливостью в лице жестоких сверстников. Героиня несогласна с иерархией, сложившейся в школьном дворе. Доброта, смелость и принципиальность — главное оружие Алисы в этой борьбе.

«Наша история про школу и про травлю в школе. Нас действительно беспокоит то, насколько мы бываем жестокими или безразличными, а иногда мы творим зло просто своим безучастием», — пояснил режиссер спектакля Ильгиз Зайниев.