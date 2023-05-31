Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Театр кукол «Экият» покажет «Страну чудес Алисы» для детей участников спецоперации
К 1 июня, Международному дню защиты детей, Татарский государственный театр кукол «Экият» традиционно готовит праздничную программу. Об этом «Татар-информу» рассказала заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.
В этом году на площади возле театра для юных зрителей будет организована праздничная театрализованная концертная программа с песнями, танцами и конкурсами.
После праздничной программы маленькие гости смогут посмотреть спектакли по мотивам Льюиса Кэрролла «Страна чудес Алисы», поставленный в рамках федерального проекта «Культура малой Родины». Также юным казанцам представят музыкальный спектакль по легендарной пьесе Туфана Миннуллина «Деревенский пес Акбай». Начало показов запланировано на 10.30, 11.30 и 13.00.
«Первый показ спектакля „Страна чудес Алисы“ пройдёт для детей участников спецоперации», — уточнили в театре.
«Страна чудес Алисы» — это сон Алисы, в котором она борется с несправедливостью в лице жестоких сверстников. Героиня несогласна с иерархией, сложившейся в школьном дворе. Доброта, смелость и принципиальность — главное оружие Алисы в этой борьбе.
«Наша история про школу и про травлю в школе. Нас действительно беспокоит то, насколько мы бываем жестокими или безразличными, а иногда мы творим зло просто своим безучастием», — пояснил режиссер спектакля Ильгиз Зайниев.
Фото: Татарский государственный театр кукол «Экият».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»