Театр кукол «Экият» покажет спектакль «Мырау батыр» в трех районах Татарстана

С 14 по 17 марта юным зрителям Нижнекамского, Елабужского и Заинского районов Татарстана покажут спектакли Татарского государственного театра кукол «Экият». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе театра.

В рамках гастролей театр кукол «Экият» представит знаменитый спектакль «Приключения кота Мырау батыра» по сказке Наки Исанбета. 14 и 15 марта показы состоятся в Татарском государственном драмтеатре имени Миннуллина в Нижнекамске, 16 марта — во Дворце культуры в Елабуге, 17 марта — во Дворце культуры «Энергетик» в Заинске.

«„Мырау батыр“ — жемчужина татарской детской литературы. Одна из главных целей этого спектакля — донести до юных зрителей богатый, чистый татарский язык великого писателя Наки Исанбета, его прекрасное звучание», — отмечают в театре кукол.

Премьера спектакля состоялась 29 октября прошлого года в рамках объявленного Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым Года родных языков и народного Единства.

Спектакль «Приключения кота Мырау батыра» реализован в рамках федерального проекта «Единой России» — «Культура малой Родины».