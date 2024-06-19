Театр кукол «Экият» подвел итоги прошедшего театрального сезона

Ильгиз Зайниев

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Татарский государственный театр кукол «Экият» вместе с журналистами подвел итоги прошедшего театрального сезона.

За один сезон он выпустил 6 премьерных спектаклей, провел театральную лабораторию и подготовил эскизы на премьеру следующего сезона, стал кандидатом на премию Тукая и ждет результаты в качестве номинанта на премию «Золотая маска».

«Наш нынешний сезон был посвящен 90-летнему юбилею театра. Наша первая премьера — спектакль „Комедии Камала“ — объединила в себе две пьесы драматурга Галиаскара Камала: „Банкрот“ и „Первый театр“. Это был театр о театре», — рассказал подробнее художественный руководитель театра Ильгиз Зайниев.

«Для самых маленьких зрителей мы выпустили спектакль „Репка, Ряба, Колобок“. Для новогодних представлений поставили сказку „Морозко/Суык бабай“ в трех составах с участием всей труппы. Юным друзьям представили спектакль по Туфану Миннуллину „Карлик-школьник“, позже вышел „Кошкин дом“. „Аленький цветочек“ готовится к премьере», — перечислил Зайниев.

В будущем сезоне театр планирует поставить сказку «Марья Моревна». Команда, работающая над спектаклем, приехала в рамках театральной лаборатории, познакомилась с артистами и подготовила первичные эскизы.

24 июня в Москве состоится торжественное вручение театральной премии «Золотая маска». Спектакль театра кукол «Экият» «Авиатор» претендует на премию в четырех номинациях. «В торжестве примут участие главный художник театра Сергей Рябинин и наш артист Дилюс Хузяхметов. Если нам присудят премию в одной из номинаций, они привезут наш приз», — сказал Ильгиз Зайниев.