Театр кукол «Экият» отправляется на гастроли по пяти районам Татарстана

С 13 марта татарский государственный театр кукол «Экият» начнет показы спектаклей в пяти районах Татарстана. По 17 марта включительно артисты представят в Буинске, Камском Устье, Тетюшах, Пестрецах и Старом Дрожжаном спектакль «Кәҗә белән Сарык» («Коза и Овца») по сказке Габдуллы Тукая в инсценировке Гарая Рахима.

«Коза и Овца» — увлекательная и поучительная сказка. Созданный в жанре мюзикла спектакль в ненавязчивой форме рассказывает юным зрителям о справедливости и доброте. Главные герои, находчивые Коза и Овца, уходят от Бабушки с Дедушкой в лес, чтобы не достаться злому Баю в качестве оплаты долга. А в лесу живут волки, которые не прочь полакомиться домашней живностью. Но не тут-то было…

Режиссер спектакля — заслуженный деятель искусств России и Татарстана Ильдус Зиннуров. Художник-постановщик — заслуженный художник России, заслуженный деятель искусств Татарстана Александр Губский. Премьера состоялась в 2012 году.

Как рассказали «Татар-информу» в театре, первыми сказку увидят жители Камского Устья. Показ пройдет в районном доме культуры в 10.00 и 13.00. 14 марта театр покажет спектакль в Центре культурного развития в Буинске в 10.00 и 12.00. В последующие дни постановку увидят жители Тетюшей, Старого Дрожжаного и села Пестрецы.