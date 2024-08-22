Театр кукол «Экият» откроет сезон с показа постановки-рекордсмена

Фото предоставлено театром кукол «Экият»

Завтра, 23 августа, Татарский государственный театр кукол «Экият» откроет уже 91-й театральный сезон спектаклем «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина. Эта постановка стала трехкратным лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и установила рекорд, получив сразу три премии. «Авиатор» — лучший кукольный спектакль, в номинации «Лучшая работа режиссера» победил Ильгиз Зайниев, а Дилюс Хузяхметов стал лучшим актером.

На следующий день, 24 августа, открытие сезона пройдет для юных зрителей с премьерой «Аленький цветочек» Сергея Аксакова. По сложившейся традиции, на входе в театр герои любимых сказок будут приветствовать юных зрителей песнями и танцами.

В новом сезоне экиятовцы выпустят еще ряд премьерных постановок, среди которых — «Материнское поле» Чингиза Айтматова, «Щелкунчик» Эрнста Теодора Гофмана, «Әбугалисина» Каюма Насыри, «Марья Моревна» по мотивам русской народной сказки и другие.

До конца нынешнего года труппа «Экият» планирует также обменные гастроли с Московским театром кукол, а уже в сентябре казанские кукольники участвуют сразу в пяти международных фестивалях — в Гродно (Беларусь), Екатеринбурге, Москве, Мытищах и Оренбурге.