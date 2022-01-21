Театр кукол «Экият» адаптирует три спектакля для слабовидящих и незрячих зрителей

В 2022 году для слабовидящих и незрячих зрителей в театре кукол «Экият» будут адаптированы три спектакля из репертуара театра: «Сны Диснея» Ильгиза Зайниева, «Волк и семеро козлят» в инсценировке Эльвиры Гилемхановой и «Мырау батыр» («Приключения кота Мырау батыра») по произведению Наки Исанбета. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе театра.

Незрячие и слабовидящие театралы смогут насладиться спектаклем наравне со зрячими любителями искусства. Узнать, что происходит на сцене, и лучше понять постановку они смогут благодаря работе профессионального тифлокомментатора — сотрудника Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Гелюсы Закировой.

Ранее театр кукол «Экият» вошел в число победителей грантового конкурса Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд». Театр был отмечен в номинации «Продолжение».

В 2020 и 2021 году театр также выигрывал данный грант. Зрителям были показаны спектакли: «Гуси лебеди» в инсценировке Льва Кожевникова, «Әлфия» (Альфия) Ильгиза Зайниева, «Самовары» Рафаэля Тагирова, «Су анасы» («Водяная») Габдуллы Тукая.

«Мы очень хотели продолжить качество предоставления услуг нашего учреждения для незрячих и слабовидящих людей с помощью системного обеспечения театральных постановок тифлокомментариями», — поделились в пресс-службе театра.