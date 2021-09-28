Театр, кино, скидки на продукты и челлендж: как пройдет Декада пожилых людей в Татарстане

Число пожилых людей в регионах России растет ежегодно, и Татарстан не исключение. Какие виды социальной поддержки получат пожилые люди в нашей республике, рассказали эксперты на брифинге в Доме Правительства РТ.

Каждый второй рубль из бюджета РТ, выделяемый на меры соцподдержки, направляется на оказание помощи людям пожилого возраста

Фото: ИА «Татар-информ»

За четыре года число долгожителей выросло на 11%

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова сообщила, что сегодня каждый четвертый татарстанец относится к категории пожилых людей. При этом основная доля пожилых проживает на селе – порядка 28%.

«Интересна динамика долгожителей – людей старше 100 лет. Если в 2017 году в республике проживало 170 человек, которые перешагнули столетний рубеж, то сегодня их 189, что на 11% больше», – сказала она.

Оказывается, самому взрослому мужчине из нашей республики 104 года. Он родился 2 января 1917 года и проживает в Казани. Самой старшей жительнице Татарстана 108 лет, она родилась 27 сентября 1913 года и проживает в Альметьевске. По прогнозу Минтруда РТ, к 2030 году из 923 тыс. граждан старшего трудоспособного возраста, проживающих в регионе, 87% придется на возраст «65 плюс».

Во втором полугодии 2021 года пенсионного возраста достигнут мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года, а также женщины, рожденные в первом полугодии 1965 года. Эти люди относятся к категории предпенсионеров. Основным источником их доходов станут пенсии.

«Средний размер пенсий в Татарстане на сегодня составляет 15 475 рублей. Есть доплата для пожилых людей, чья пенсия не достигает величины прожиточного минимума. Эта сумма до величины прожиточного минимума доводится за счет средств федерального бюджета», – отметила Зарипова.

Эльмира Зарипова сообщила, что сегодня каждый четвертый татарстанец относится к категории пожилых людей Фото: ИА «Татар-информ»

Службы занятости трудоустраивают каждого второго предпенсионера

В настоящее время в республике проживает 259,6 тыс. предпенсионеров. В связи с коронавирусной инфекцией их работодатели обязаны ежегодно предоставлять для прохождения бесплатной диспансеризации два дня с сохранением зарплаты. В 2018 году в Уголовном кодексе РФ появилась новая статья, предусматривающая ответственность работодателей за необоснованный отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста, а также за необоснованное увольнение их с работы. За нарушение трудовых прав возрастных работников работодатели могут быть оштрафованы.

Интересно, что каждый второй человек предпенсионного или пенсионного возраста, обратившийся в службы занятости Татарстана, устраивается на работу.

«Мы понимаем, что возможность трудоустройства для людей пенсионного возраста – это возможность поднять свои доходы. Зачастую пожилые люди еще и помогают своим детям и внукам. Если они активны, мотивированы работать, желают переобучаться, то такую поддержку мы оказываем», – подчеркнули в Минтруде РТ.

С начала года в поисках работы в центры занятости населения республики обратились 4,3 тыс. граждан предпенсионного и пенсионного возраста, из них трудоустроены 2,2 тыс. человек. Кроме того, пожилые люди могут пройти бесплатное обучение. За два года в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» обучились более 8 тыс. человек в возрасте 50 лет и старше. Особым спросом у них пользуются программы, связанные с бухгалтерской и педагогической деятельностью, финансами, управлением персоналом и кадровыми стратегиями. Среди рабочих профессий наиболее востребованы охранники, повара, кондитеры, операторы котельной. 98% людей, прошедших обучение, трудоустроены.

С начала года в поисках работы в центры занятости населения республики обратились 4,3 тыс. граждан предпенсионного и пенсионного возраста Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

На поддержку пожилых за год направлено 6 млрд рублей

Каждый второй рубль из бюджета Татарстана, выделяемый на меры соцподдержки, направляется на оказание помощи людям пожилого возраста. В этом году эта сумма составляет 6 млрд рублей.

«В этом году на меры соцподдержки из бюджета республики выделено 13,5 млрд рублей, из них 6 млрд направлено на поддержку пожилых. В числе наиболее многочисленных категорий льготников в Татарстане ветераны труда, предпенсионеры и пенсионеры, которые не относятся ни к федеральным, ни к региональным категориям. Кроме того, это собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет и старше», – отметила глава Минтруда РТ

Пенсионерам предоставляются меры социальной поддержки, установленные на федеральном или республиканском уровнях. Федеральными мерами поддержки в республике пользуются 290 тыс. человек, а республиканскими – 520 тыс.

С 2019 года в республике в рамках нацпроекта «Демография» реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. На сегодняшний день системой долговременного ухода охвачено более 3,3 тыс. пожилых людей.

«Пожилые люди, перенесшие инсульты и инфаркты, тяжелые заболевания, в дальнейшем нуждаются в долговременном уходе. Они имеют разные ограничения – в передвижении, утрачивают способность к самообслуживанию, нуждаются в паллиативной помощи. Сначала в учреждениях здравоохранения проводится комплексная оценка состояния их здоровья, далее организуется совместный патронаж. Пожилые люди получают помощь соцработников по дому, в кормлении, санитарно-гигиеническом уходе», – пояснила Зарипова.

В рамках нацпроекта «Демография» реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

К пожилым людям приходят сиделки или соцработники. В целом за 2021 год такими услугами планируется охватить 5,8% людей старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе. В проекте участвуют 83 учреждения социального обслуживания и 93 медицинские организации. В целом ежегодно силами соцработников на дому обслуживается порядка 17 тыс. пожилых татарстанцев, которые находятся на постельном режиме и утратили способность к самообслуживанию.

Кроме того, одинокие пожилые жители республики обретают приемные семьи. Это люди, которые не могут оставаться одни в квартире в силу ограничений здоровья и нуждаются в посторонней помощи. В ходе проекта 32 пожилых человека устроены в приемные семьи.

За три года основам ухода за маломобильными гражданами на дому обучились 3,5 тыс. их родственников. Кроме того, за два года различные услуги в отделениях дневного пребывания центров соцобслуживания населения получили около 900 пожилых людей с ментальными нарушениями.

«В республике работают отделения дневного пребывания, которые в народе называют «детскими садами» для пожилых людей. В центрах социального обслуживания населения действуют кратковременные группы дневного пребывания, где могут находиться пожилые люди с ментальными нарушениями. Такая услуга начала оказываться в прошлом году», – сообщила Эльмира Зарипова.

Всего по Татарстану функционируют 14 отделений и 39 групп дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.

Торговые сети запустят в октябре специальные программы лояльности Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Чаепития, концерты и единый номер для оказания помощи

В октябре в Татарстане заработает единый номер телефона для оказания помощи одиноким пожилым людям, его открытие приурочено к Декаде пожилых людей.

«К сожалению, у нас есть пожилые люди, от которых «отказываются» дети. Есть разные ситуации: кто-то уезжает на работу в другой город, и им кажется, что родители всегда будут молодыми и здоровыми. К сожалению, пожилые люди остаются без ухода. Мы запускаем единый телефонный номе: 8-800-600-42-34. Если в вашем окружении – в подъезде, в доме, где вы живете, есть одинокий пожилой человек, оставшийся без ухода и внимания со стороны детей, то позвоните на этот номер», – сказала глава Минтруда РТ, обращаясь к жителям республики.

Социальные работники выйдут на место, разыщут родственников пожилого человека, определят, почему так сложилась ситуация. В некоторых случаях возможно наложение алиментных обязательств в отношении нерадивых взрослых детей, подчеркнула Зарипова.

В Декаду пожилых людей в Татарстане будут работать традиционные ярмарки-продажи изделий и сельхозпродукции. А торговые сети запустят в октябре специальные программы лояльности.

«В стенах магазинов будут организованы чаепития, «недели пожилого человека», пройдет благотворительная акция «Корзина добра» и другие промо-мероприятия. В загсах республики будут организованы чествования юбиляров семейной жизни. Минюст РТ организует для пожилых людей бесплатную правовую помощь. Во дворцах культуры, музеях, театрах пройдут бесплатные постановки и экскурсии. По линии Минспорта РТ будут организованы бесплатные часы для посещения ряда бассейнов и тренажерных залов», – сказала Зарипова.

Спикер отметила, что пожилые люди из Татарстана любят спортивные занятия. К концу года 20% от общего числа пожилых людей по республике будут заняты физической культурой и спортом.

В октябре в Татарстане заработает единый номер телефона для оказания помощи одиноким пожилым людям Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В Декаду пожилых студенческие трудовые отряды подключатся к традиционным акциям добра и окажут помощь пожилым людям в уборке территорий на приусадебных участках. В образовательных организациях пройдут классные часы с участием ветеранов войны и труда.

«30 сентября состоится презентация фильма «Когда поет душа» в Татарской государственной филармонии. Фильм создан на основе историй 10 ветеранов, которые находясь в изоляции, помогали другим пожилым людям», – отметила министр.

Кроме того, в соцсетях пройдет челлендж #деньпожилых2021. Акция направлена на повышение внимания к представителям старшего поколения. Участникам предлагается сделать фотографию с пожилым человеком, выложить снимок в социальных сетях с хештегом #деньпожилых2021. Далее следует отметить аккаунт @mtsz_rt и пригласить трех друзей, которым будет передана эстафета.

«Путинские» выплаты в проактивном режиме

Управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин проинформировал, что накануне празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Татарстане единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получили 743 ветерана. Общая сумма выплат составила 7 млн 430 тыс. рублей. Кроме того, со 2 сентября Пенсионный фонд по поручению Президента РФ произвел единовременную денежную выплату всем пенсионерам в размере 10 тыс. рублей на общую сумму 1 млн 120 тыс. рублей.

«За выплатой не нужно никуда обращаться, так как она назначена автоматически и направляется в те же доставочные организации, через которые пенсионеры получают пенсии. Если пенсионер умер после 31 августа, не успев получить сентябрьскую выплату в 10 тыс. рублей, ее могут получить родственники, которые совместно с ним проживали», – пояснил Вафин.

Эдуард Вафин проинформировал, что накануне празднования 76-й годовщины Победы в ВОВ в Татарстане единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получили 743 ветерана Фото: ИА «Татар-информ»

Для этого родственникам нужно обратиться в клиентскую службу ПФР со свидетельством о смерти. Сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня смерти.

«Получение самим пенсионером единовременной денежной выплаты не учитывается при определении его права на получение иных выплат и при предоставлении ему мер социальной поддержки другими социальными ведомствами. Из ее суммы не производятся удержания на основании решений судов и исполнительных документов. Президент назвал эти деньги “защищенными”», – подчеркнул Вафин.

Спикер ОПФР по РТ добавил, что Пенсионный фонд для удобства татарстанцев предлагает массу новых услуг в проактивном режиме (без заявлений). Это, в частности, продление выплат инвалидам и маломобильным гражданам.