Театр Карима Тинчурина открыл гастроли в Москве спектаклем «Мама приехала»

Фото: © Сюмбель Таишева

Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима Тинчурина начал гастроли в Москве со спектакля «Мама приехала» по пьесе татарского драматурга Шарифа Хусаинова. Сегодня на сцене «Театра мимики и жеста» зрителям представят музыкальную комедию «Казанские парни» по пьесе Мансура Гилязова.

Гастроли приурочены к Году единства народов России и проходят в рамках поездки театрального коллектива по городам страны. Незадолго до приезда в Москву артисты выступали в Грозном.

Фото: © Сюмбель Таишева

На открытии гастролей директор театра, заслуженный работник культуры Татарстана Фанис Мусагитов и заведующая сектором Полномочного представительства республики Сюмбель Таишева поздравили артистов с юбилеями и вручили им благодарности и памятные подарки от имени заместителя Премьер-министра Татарстана – полномочного представителя РТ в РФ Равиля Ахметшина.

50-летие отмечают заслуженные артисты Татарстана Гульчачак Хафизова и Алмаз Фатхуллин, а также заслуженный и народный артист республики, режиссер Ирек Хафизов. Народному артисту Татарстана Нуретдину Нажмиеву, которому исполнилось 80 лет, вручили памятную медаль «100 лет со дня рождения Махмута Гареева».

Фото: © Сюмбель Таишева

Творческая жизнь юбиляров тесно связана с театром имени Карима Тинчурина. За годы работы они исполнили множество ролей, среди которых Расиха в спектакле «Мама приехала» в исполнении Гульчачак Хафизовой, хан Тохтамыш в постановке «Идегей» в исполнении Ирека Хафизова, Мартыныч-Мубарак в «Казанских парнях» в исполнении Алмаза Фатхуллина и Рахим Бабай в спектакле «Я всю жизнь тебя жду» в исполнении Нуретдина Нажмиева.