Театр Кариева выпустит спектакль по пьесе журналиста Рамиса Латыпова

Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева готовит к выпуску спектакль по пьесе журналиста, главного редактора татарской редакции «Татар-информа» Рамиса Латыпова. Спектакль в жанре комедии под названием «Җырлап яшик» (“Кибер-свадьба”) будет представлен к юбилею народного артиста Татарстана Илфата Камалиева, подтвердили информацию «Татар-информу» в руководстве театра.

Спектакль затрагивает такие темы, как эскапизм, реальная и виртуальная реальность и проникновение негативных явлений нашего общества в семью.

Пьеса создана по инициативе главного режиссера театра Рената Аюпова. Ожидается, что премьеру спектакля зрители увидят 8 марта.

Рамис Латыпов – тележурналист, репортер, обладатель премии «Хрустальное перо», лауреат российских и республиканских конкурсов среди журналистов. С 1999 года его рассказы, фельетоны публикуются на страницах газет и журналов. Латыпов – победитель конкурса «Новая татарская пьеса-2016». С июня 2016 года – руководитель татарской редакции информационного агентства «Татар-информ».

