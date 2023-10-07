Театр Кариева представил поэтическо-музыкальный спектакль «Муса.Моабит» в формате урока

В Казанском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева состоялся пресс-показ премьеры поэтическо-музыкального спектакля «Муса. Моабит». Создатели постановки объясняют, что она о знакомом и не знакомом поэте-герое Мусе Джалиле. Жанр спектакля обозначен как «повесть о человеке».

«Театр Кариева начинает выпускать спектакли в формате театрального урока об известных людях, чье творчество изучается в школах, однако из-за ограниченности времени их личность не раскрывается полностью. Эти спектакли подразумевают обсуждение с участием педагога-организатора в ходе представления или после него, с новой стороны раскрывая эти личности. Надеемся, что спектакли станут пособием для проведения уроков литературы, мероприятий патриотической направленности. Нас можно приглашать к себе — мы готовы выступать с „театральными уроками” и в школах, и в городских парках», — сообщает пресс-служба театра.

По словам директора театра Луизы Шаровой, идея создания спектаклей о всемирно известных личностях в таком формате театр вынашивал уже два года. «Мы хотели бы помочь школьникам не только узнать о них в рамках школьной программы, но и понять их как людей. Рассказать, как формировалась их личность, как прошло детство, как они осуществляли свои мечты и нашли свое предназначение в жизни. Для подростков очень важно знать, как формируется другая личность», — отметила она.

Театр планирует с «театральными уроками» выезжать в школы, средние и высшие учебные заведения. Спектакль-занятие длится 45 минут. История дополнена хореографическими и музыкальными решениями, что поможет еще глубже проникнуться личностью Мусы Джалиля.

Первый показ спектакля состоялся в 2021 году в рамках работы творческого объединения «Калеб». Постановку осуществил режиссер Алексей Шитиков. Также спектакль «Муса. Моабит» был показан на мероприятии ко Дню джалиловцев на площади 1 Мая в Казани.

«После этого проект был поставлен на паузу. Молодой режиссер Булат Гатауллин вдохнул в него новую жизнь, поменялась команда актеров. Спектакль будут играть несколько составов артистов», — пояснила Луиза Шарова.

В спектакле звучат песни, которые к стихам Мусы Джалиля сочинила молодой композитор Миляуша Хайруллина. Также использован мунаджат, который написала мать поэта Рахима апа.

Специально к премьере в холле театра организована выставка из экспонатов, предоставленных музеем-квартирой Мусы Джалиля в Казани. По словам директора музея Назиры Фаттаховой, на этапе создания спектакля авторы приходили в музей, изучали воспоминания о Джалиле, знакомились с хранящимися там предметами.

«Мы стремились понять истинного Джалиля, каким он был человеком, в чем его героизм. Мы хотели представить не жертву, а простого человека, прославленного на весь мир поэта Мусу Джалиля», — подчеркнул исполнитель главной роли Искандер Низамиев.

«Для нас он символ героизма и патриотизма, его поэзия одухотворена высокими человеческими идеалами и наполнена горячей любовью к людям. А каким он был человеком? И почему личность Джалиля до сих пор будоражит нас? Может быть, потому, что он доказал невероятное: оставаться человеком возможно, даже оказавшись в нечеловеческих условиях», — сказано в анонсе спектакля.

Создатели спектакля «Муса. Моабит»: режиссер-постановщик — Булат Гатауллин, композитор — Миляушә Хайруллина, хормейстер — заслуженный деятель культуры РТ Лилия Зайнуллина, хореограф — Елена Музеева, художник по свету — Дмитрий Солопов.