Театр Кариева мероприятия к 35-летнему юбилею начнет с комедии «Артист»

Фото: Рамиль Гали / «Татар-информ»

Цикл мероприятий, посвященных 35-летию Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева, стартуют 25 февраля комедией «Артист». По словам главного режиссера театра Рената Аюпова, 25 февраля во всех зонах театра будут проходит выставки и перфомансы.



«В фойе мы организуем выставку из кадров, представляющих спектакли из нынешнего репертуара театра. В Малом зале на втором этаже можно будет увидеть фотографии с первых постановок. К 35-летию представим 35 необычных, неожиданных для зрителя кадров. Там же открывается выставка, посвященная основателю театра Фариту Хабибуллину. В большом зале предложим зрителю комедию "Артист". Пьеса была написана Габдуллой Кариевым, 7-8 лет назад ее дополнил и обновил Ркаиль Зайдулла. В спектакле задействована вся труппа», – рассказал режиссер на пресс-конференции в «Татар-информе».



По словам директора театра Луизы Шаровой, в течение сезона будут проходить уличные мероприятия, перфомансы и променады.



«В апреле в рамках недели Габдуллы Тукая у нас запланированы несколько мероприятий. Это перфоманс "Йөз Тукай", под открытым небом. Режиссер – Эльдар Гатауллин. Также готовим променад "Ике Габдулла", в виде проезда по городу на самокатах. В него же войдут театрализованные моменты. "Габдулла Тукай" и "Габдулла Кариев" поделятся воспоминаниями», – рассказала она.



25 февраля 1988 года в Казанском татарском ТЮЗе состоялся спектакль режиссера Фарита Хабибуллина «Намус Хөкеме» («Суд совести») по пьесе Диаса Валиева. Этот день считается днем рождения театра.