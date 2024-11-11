Театр Кариева готовит спектакль про СВО

В Театре Кариева готовится спектакль на тему Специальной военной операции. Об этом рассказал главный режиссер театра Ренат Аюпов на пресс-конференции «Татар-информа», посвященной старту 37-го сезона в Казанском ТЮЗе им. Кариева.

«Для воспитания в детях патриотического духа нас просят и от нас ждут спектакли на тему СВО. Сейчас у нас идут переговоры с одним автором. Должно быть интересно и необычно», — рассказал Аюпов.

Также 21 ноября состоится премьера сказочного спектакля «Трусливый батыр» (ориг. «Куркак батыр») Ильсура Казакбаева. Еще две премьеры запланированы на декабрь — это «Шайтан. Он. Она» (3 декабря) и «Снежная королева» (20 декабря).

Новый 37-й сезон принесет три юбилея: заслуженных артистов Татарстана Эндже Камалиевой (50 лет), Ильнара Низамиева (50 лет) и народной артистки Татарстана Халиды Сунгатуллины (60 лет). К круглым датам будут приурочены творческие вечера с артистами.

«Прошлый сезон оказался очень плодотворным. Наш театр завоевал “Золотую маску“, моя постановка попала в лонглист театральной премии. С “Приключениями Рустема“ ездили в гастроли, участвовали в фестивалях. От нового сезона ждем новых дорог, новых приключений, новых побед», — сказал актер театра Булат Гатауллин.