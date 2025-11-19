Театр им. Галиаскара Камала запустил конкурс театральных афиш

Татарский театр им. Галиаскара Камала объявил открытый конкурс театральных афиш к предстоящей премьере спектакля «Музей невинности» по роману современного турецкого писателя Орхана Памука. Режиссер постановки – художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев.

Конкурс направлен на поиск оригинального визуального образа спектакля, развитие театральной графики и поддержку талантливых художников и дизайнеров, а его призовой фонд составляет 80 тысяч рублей: за 1 место дадут 50 тыс. рублей, за 2 – 20 тыс. рублей, а за 3 место – 10 тыс. рублей. К участию в конкурсе приглашаются художники, графические дизайнеры, иллюстраторы, сценографы и студенты профильных творческих образовательных учреждений.

Участникам необходимо создать авторскую афишу к спектаклю «Музей невинности». Прием работ продлится до 7 декабря 2025 года, а выставка лучших из них пройдет в фойе театра с 12 по 21 декабря. Церемония награждения победителей конкурса состоится 20 декабря.

Подробнее о формате афиши и требованиям к ее содержанию – на сайте Театра.