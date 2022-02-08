Театр Камала запускает цикл лекций о татарской культуре

В рамках Открытого международного конкурса на архитектурную концепцию Театра Камала на Youtube-канале театра опубликованы лекции о татарской культуре. Всего их три, каждая длится по 30-40 минут.

Идея создания цикла лекций возникла в ходе Открытого международного конкурса на архитектурную концепцию театра Камала. «Куратором конкурса и сопредседателем экспертного совета выступила Наталия Фишман-Бекмамбетова», — пояснила агентству «Татар-информ» пресс-секретарь помощника Президента Татарстана Диляра Галеева.

Историки и культурологи из Татарстана должны были в максимально короткие сроки не только познакомить конкурсантов с культурой татар, но и передать им некую национальную идею, дух народа.

Специалисты написали эссе и записали видеолекции, основываясь на проведенных исследованиях. Участники состязания, архитекторы из 14 стран, высоко оценили помощь экспертов, признали ценность полученных знаний для дальнейшей работы над своими проектами и были благодарны за возможность открыть для себя мир татарского народа. Тогда было принято решение сделать все материалы доступными широкому кругу зрителей, поделиться знаниями и наработками со всеми, кто интересуется культурой. А удобный видеоформат лекций и субтитры на английском языке позволили наследию конкурса выйти за пределы республики и узкого круга специалистов в сфере архитектуры.

Первая лекция — «Театр Камала: вехи истории и взгляд в будущее» — это своего рода ликбез, краткая история татарского театра за 30 минут. Ведущий лекции Рамиль Вазиев рассказывает о социокультурном контексте возникновения татарского театра и его сложной и прерывистой истории. Зритель узнает, где зарождался татарский театр, какие личности участвовали в его создании, как изменился репертуар после того, как татарский театр из передвижного стал стационарным, с какими локациями в Казани связана его история, кто был его зрителем на протяжении всего существования, какое влияние на татарское театральное искусство оказали революция, войны и репрессии.

В следующей лекции «Художественная культура татар» Рауза Султанова знакомит зрителя с основными компонентами художественной культуры татар — такими, как татарский дом и декоративно-прикладное искусство. За полчаса можно узнать, как историческое и географическое положение татар повлияло на культуру и искусство народа, какими чертами обладает татарская монументальная архитектура, как татары создавали духовную и эмоциональную среду в интерьере, какое влияние на декоративно-прикладное искусство татар оказало принятие ислама и завоевание казанского ханства, что послужило появлению и становлению общенациональных традиций в культуре и искусстве татар.

В третьей лекции цикла «О перформансе и деколонизации культуры» Альфрид Бустанов описывает хронологию и этапы, которые проходила история перформанса в татарской культуре, рассказывает о том, как татарский театр был связан с историей суфизма, и как впоследствии происходил разрыв глобальных связей с другими нациями, дистанцирование от собственного духовного опыта и деколонизация татарской культуры.

Конкурс стартовал 23 июля 2021 года. В ноябре в Казани прошел установочный семинар для участников 8 команд-финалистов, и они приступили к работе над своими проектами в тесном взаимодействии с экспертами.

12 и 14 января в онлайн-формате прошла презентация предварительных итогов работы финалистов. 16 февраля члены жюри выберут три лучших проекта и определят одного победителя, чье имя объявят 17 февраля на пресс-конференции.

Конкурс проводится по поручению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, по инициативе театра Камала и при поддержке Правительства Республики Татарстан, Минкультуры РТ, исполкома Казани и Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан».