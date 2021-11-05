Театр Камала выпустил спектакль о татаро-башкирских отношениях в семье

В Театре Камала состоялась премьера спектакля «Сәфәр» («Дорога»), посвященного татаро-башкирским отношениям.

Главные герои постановки — братья, которые по официальным документам оказались разных национальностей — татарином и башкиром. Автор пьесы — журналист Альберт Шакиров, режиссер — Рамиль Гараев, художественный руководитель — Фарит Бикчантаев.

Герои живут в разных республиках, на почве разногласий о национальной принадлежности они перестают общаться. Позже главный герой Сафаргали едет в Уфу повидаться с братом.

Один из второстепенных персонажей спектакля признается, что нашел продолжение родословной своей семьи и понял, что они выходцы из «тех краев». По его словам, помог в этом некий башкирский историк, который нашел «такие материалы в архиве» и «серьезно переводит их род в башкиры». Его собеседник отвечает: «Он историк, наверняка лучше тебя знает».

Однако несмотря на все разногласия, история заканчивается примирением двух братьев.

«Каждого своего персонажа автор знает не понаслышке. Они встречались ему во время его журналистских исследований современного общества. Есть среди них всякие люди, но в основном хорошие. И ситуации, в которые будет попадать Сафаргали, выглядят вполне жизненно и приправлены изрядной долей юмора. И абсурдное, и лирическое, и ироничный взгляд, а иногда и пародия на нас самих — все это заставит зрителя узнавать себя и, сопереживая героям, пройти вместе с ними дорогу сомнений и открытий», — говорится на сайте театра.

«Если человек по родословной татарин, но считает себя башкиром, ничего с ним не поделаешь, и не надо! Это вмешательство в родовые особенности человека, это очень тонкая и интимная тема, как религия. Вмешательство в религию все воспринимают в штыки, а тут тема даже ближе для человека», — говорил ранее Альберт Шакиров в интервью электронной газете «Интертат», рассказывая о готовящемся спектакле.

Показы спектакля «Сәфәр» пройдут 5, 6, 7 ноября.