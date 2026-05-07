Театр Камала сыграл спектакль «Кукуруза души моей» в Будапеште

Театр Камала сыграл спектакль «Кукуруза души моей» по письмам Антона Чехова и Лидии Мизиновой в постановке главного режиссера театра Камала Фарида Бикчантаева. Представление прошло на сцене Национального театра в Будапеште.

«Нам всегда волнительно и приятно приезжать в Будапешт. Мы привезли молодых актеров, которые вообще впервые попали в Европу. Хотим поблагодарить руководителя фестиваля MITEM и Национального театра Венгрии Аттилу Виднянского за гостеприимство. Для нас очень важно принимать участие в этом фестивале», – рассказал «Татар-информу» Фарид Бикчантаев.

После спектакля состоялось обсуждение со зрителями.

«Спектакль был очень тепло принят зрителем и прошел при полном аншлаге. Гордимся!» – сообщила пресс-служба театра.

Татарский государственный Академический театр им. Галиасгара Камала принял участие в XIII Международном театральном фестивале имени Имре Мадача (MITEM, Madách International Theatre Meeting) в городе Будапешт.

Согласно программе фестиваля, 9 мая на главной сцене Национального театра состоится показ «Оборванной мелодии» Альметьевского театра драмы режиссера Сардара Тагировски.

Показ обеих постановок – «Кукуруза души моей» и «Оборванная мелодия» – проходит в рамках программы по представлению театров этнических и языковых меньшинств.