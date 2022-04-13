Театр Камала приглашает на художественную выставку «Пролог»

В честь 70-летия главного художника Татарского государственного Академического театра имени Галиасгара Камала Сергея Скоморохова в театре открывается выставка «Пролог».

Эскизы и макеты к ключевым спектаклям театра разных лет, костюмы, бутафория, а также фрагменты декораций к постановкам — эти и многие другие предметы расположатся в фойе театра. Особый интерес может вызвать у посетителей макет спектакля по роману-дилогии Махмуда Галяу о татарских иммигрантах в Турции «Мухаджиры», премьера которого ожидается в этом году.

Кроме того, экспозицию дополнят работы студентов и выпускников Казанского художественного училища имени Николая Фешина, перенимающие и перенявшие знания и профессиональный опыт Сергея Скоморохова по дисциплинам «Художественное оформление спектакля» и «Театральный макет».

«Безусловно, театр начинается с вешалки. Но первое впечатление, которое производит любой спектакль, формируется прежде всего благодаря декорациям и костюмам. Отсюда и родилось название экспозиции — „Пролог”. В какой-то степени она станет прологом как для моих учеников, так и для меня самого», — рассказал Сергей Скоморохов.

Открытие выставки состоится завтра, 14 апреля, в 18.30. Посетители театра смогут оценить экспозицию до 10 мая.