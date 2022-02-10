Театр Камала представит в Челнах три премьеры

В конце февраля в Набережные Челны с гастролями приедет театр Камала. Столичные артисты представят три премьерных спектакля. Первый из них — спектакль по пьесе Альберта Шакирова «Дорога» челнинцы увидят на сцене ДК «Энергетик». Об этом на пресс-конференции рассказал заведующий музыкальной частью и главный дирижер оркестра театра Камала Данияр Соколов.

«Гастроли театра — это всегда большой праздник, оосбенно для актерского состава и оркестра. Здесь в городе у нас любимый зритель, и у нас взаимная любовь», — отметил Соколов.

Челнинцы увидят еще одну новинку — музыкальный спектакль «Театр & Музыка.Яхин» в сопровождении оркестра театра Камала. Премьера состоится в Органном зале. По словам Данияра Соколова, это новый проект, который представляет собой совместную деятельность театрального действия и академической классической музыки.

«В прошлом году был юбилей великого татарского композитора Рустема Яхина, и мы с режиссером Айдаром Заббаровым придумали музыкальный спектакль, который посвящен его жизни и творчеству. Самой главной и уникальной особенностью этого проекта является то, что академические актеры выступают в роли солистов, вокалистов совместно с оркестром. Так передать слово, которое заложено в романсах Яхина могут только академические актеры. Для нас это очень волнительная премьера», — поделился Данияр Соколов.

Новый спектакль подготовлен и для юных зрителей — также при участии оркестра. Постановка для детей «Мальчик, волк и Шомбай» состоится на сцене Набережночелнинского драмтеатра. Казанский оркестр приедет в город в полном составе, а это 30 музыкантов.

Худрук драмтеатра Олег Киньзягулов также добавил, что в честь приезда казанских коллег 19 февраля в театре ожидается открытие выставки. Сейчас челнинские артисты работают над новым спектаклем по повести выдающегося просветителя татарского народа Каюма Насыри «Абугалисина», премьера которого запланирована на конец марта.