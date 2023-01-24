Театр Камала покажет челнинцам премьеру «Пепел» драматурга Коки Митани

В Набережных Челнах с 12 по 16 февраля пройдут гастроли театра имени Галиасгара Камала. Челнинцы смогут увидеть работы камаловцев, в том числе премьеру «Пепел» японского драматурга Коки Митани. О предстоящих гастролях на пресс-конференции в Автограде рассказали директор театра Ильфир Якупов, заслуженный артист РТ Ильнур Закиров и худрук Набережночелнинского драмтеатра Олег Киньзягулов.

Ильфир Якупов отметил, что камаловцы очень любят приезжать в Челны, так как это очень театральный и творческий город, где работают три театра — русский, татарский и театр кукол.

«Привозим полюбившие челнинцам спектакли и премьеры. Наши показы будут в двух локациях — ДК „Энергетик“ и Набережночелнинском татарском драматическом театре. Везем очень интересную постановку, спектакль „Запоздалое лето“. В нем будут играть наши аксакалы, ветераны театра — Равиль Шарафиев, Ринат Тазетдинов, Азгар Шакиров, Наиля Гараева», — рассказал Ильфир Якупов.

Еще одним открытием для челнинцев станет постановка «Однажды летним днем» по пьесе драматурга Йона Фоссе. Театр Камала представлял его на подмостках в Китае, Румынии, Индии, Венгрии, но еще ни разу — в Набережных Челнах.

«Теперь с этим спектаклем хотим познакомить нашего челнинского зрителя. Еще горожане увидят спектакль „Пришлый“ по пьесе Сюмбель Гафаровой. Это очень интересный спектакль с комическими и драматическими моментами. Кроме того, покажем премьеру „Пепел“ японского автора Коки Митани. Режиссером выступил Айрат Заббаров. Очень интересно он его смог сделать. В спектакле играют всего два артиста, которые держат зал 2,5 часа», — добавил заслуженный артист РТ Ильнур Закиров.

С ответным визитом Набережночелнинский татарский драматический театр будет гастролировать в Казани с 14 февраля. Челнинцы покажут казанцам спектакли «Яшь йореклер», «Калитка» и «Олень».