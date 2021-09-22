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Ру Тат
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22 сентября 2021  19:05
Рузиля Мухаметова

Театр Камала организует показ спектаклей в историческом «Восточном клубе»

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Театр Камала запускает интерактивный мультимедийный комплекс истории татарского театра в «Шарык клубы» («Восточном клубе»). В дальнейшем планируется в этом же историческом здании устраивать показы спектаклей. 
«На этой сцене будем играть спектакли. Экскурсионная группа после осмотра всей экспозиции будет возвращаться в эту комнату и сможет посмотреть 20-30-минутный спектакль», — рассказал главный режиссер ТГАТ им. Г.Камала Фарит Бикчантаев.

В качестве примера репертуара данной сцены он привел первые татарские драматические произведения «Рәдде бичара кыз» («Несчастная девушка») Фатиха Халиди, «Беренче театр» («Первое представление») Галиаскара Камала и другие.

«Труппа „Сәйяр“ играла именно здесь. Мы хотим восстановить спектакли в таком виде, как они игрались тогда. Предположительно, будем играть пару раз в месяц. Конечно, тогда уже и стоимость билета будет не 300 рублей, а больше», — пояснил спикер.

Интерактивный мультимедийный комплекс истории татарского театра «Шәрыкъ клубы» («Восточный клуб») рассчитан на зрителей разного возраста. В том числе предусмотрен игровой формат для детей. Можно сфотографироваться в театральных костюмах в электронном формате, а также сделать снимки, в реальности облачившись в эти костюмы.

Экскурсии проводятся ежедневно с 13.00 до 20.00 по адресу улица Татарстан, 8. Организаторы назначили время с учетом возможности после экскурсий посетить спектакль в театре.

#театр камала #спектакли #восточный клуб
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