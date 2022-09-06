Театр Камала обещает представить пять премьер в новом сезоне

Татарский академический театр им.Галиаскара Камала открывает новый сезон 9 сентября – немного раньше обычного – традиционным и уже легендарным спектаклем «Голубая шаль».

«В октябре режиссер Айдар Зяббаров выпускает новый спектакль. Это будет постановка по пьесе "Академия смеха" японского драматурга Коки Митани. Название на татарском – "Көл" ("Пепел"). Премьера состоится 22 и 23 октября в Малом зале», – рассказал о новинках предстоящего сезона на пресс-конференции в «Татар-информе» главный режиссер театра Фарид Бикчантаев.

5, 6 и 7 ноября театр обещает показать полную версию спектакля по роману Махмута Галяу «Мухаджиры». В мае зрители смогут увидеть лишь два акта этой постановки. По словам Бикчантаева, полная версия – это спектакль продолжительностью 3,5 часа и с двумя антрактами.

К концу декабря поспеет еще одна премьера – по произведению классика татарской литературы Амирхана Еники «Рәшә» («Марево»), режиссера Айдара Зяббарова. «Из-за очень сложной сценографии, в прошлом сезоне выпуск спектакля задержался», – пояснил главный режиссер.

Также планируется пригласить бурятского режиссера Сойжин Жамбалову. Правда, какой спектакль она сделает на сцене Камаловского, пока не определились, ведутся переговоры. Еще одна премьера сезона будет от режиссера театра Рамиля Гараева. Режиссер начал репетиции по пьесе Булата Минкина «Татар trip».