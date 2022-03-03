Театр Качалова представит один из своих лучших спектаклей жителям Верхнего Услона

Для жителей Верхнего Услона Казанский академический русский Большой драматический театр имени В.И.Качалова (г.Казань) впервые представит документальный спектакль «Незабываемое» (12+).

Мероприятие пройдет в пятницу 18 марта 2022 года в 16.00 в районном Доме культуры

«Верхний услон» (Село Верхний Услон, улица Колхозная, д.32) в рамках федерального проекта «Пушкинская карта».

Этот спектакль создан на основе документальных материалов. Это женский взгляд на войну, воспоминания переживших страшные годы лишений и невзгод... Начало войны, проводы, письма, блокада, оккупация, фронт, победа.... Это правда о войне, рассказ от первого лица, пронизанный музыкой и поэзией.

Режиссер Александр Славутский объединил 90 маленьких рассказов женщин разных возрастов и судеб в одну горькую историю. Настолько страшная правда, что сознание отказывается ее принимать. Героини выходят из-⁠за кулис в одинаковых черных платьях с трогательными воротничками и рукавами на манжетах, в туфельках с ремешками — так одевались женщины перед войной. Головы гладко зачесаны. На сцене только одиннадцать черных стульев, а все внимание забирает задник. На нем — сотни черно-⁠белых женских портретов. Реальные женские лица на фотографиях — в пилотках и огромных очках, которые носили летчики, в шапках-⁠ушанках и с чудом сделанными прическами по моде того времени. Вот от имени таких женщин

актрисы ведут свои рассказы.

Несколькими фразами, иногда просто даже одной, они рассказывают о судьбах

женщин, попавших в жернова войны.

Исполнители:

Народная артистка РФ и РТ, лауреат госпремии РТ им. Г. Тукая Светлана Романова, заслуженные артистки РТ Елена Ряшина, Эльза Фардеева, Надежда Ешкилева, Ирина Вандышева, артистки Миляуша Ахматова, Диана Елизарова, Анастасия Королева, Людмила Сидорова, Ксения Храмова, Анастасия Югова.